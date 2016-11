Estudantes de Guarapari aprendem literatura fazendo cinema

A 7ª arte passou a fazer parte da rotina dos alunos da Escola Estadual Angélica Paixão, do bairro Itapebussu em Guarapari. Durante o ano letivo eles colocam em prática o projeto interdisciplinar Literatura: leitura, imagem e representação 3, que utiliza a linguagem cinematográfica para fomentar nos estudantes a prática da leitura e da escrita.

Segundo a professora de Língua Portuguesa, Claudia Rodrigues, esse é o terceiro ano de realização do projeto. Nesta edição, 10 turmas do turno matutino estão participando, o que corresponde a cerca de 400 alunos. A docente, que organiza o trabalho junto com as professoras Claudia Ravena e Valdirene Rubim, explicou a proposta do trabalho. “O cinema fala a linguagem do jovem. Tudo o que diz respeito à produção e imagem eles gostam e ficam ainda mais empolgados com a exibição nas redes sociais. Com isso, a nossa ideia e trazer a linguagem deles para a literatura”.

Cada turma produziu um curta-metragem que será exibido para todos os alunos no próximo dia 25 de novembro, no CineRitz. Os assuntos abordados nos filmes foram escolhidos com base em possíveis temas que podem cair na prova do Enem, que acontece no próximo final de semana. Entre eles estão: política, mulher na sociedade, ditadura, holocausto, bullying e outros.

Para a professora Claudia Ravena, esse tipo de trabalho é agradável para estudantes e professores. “Buscamos discutir temas que geram debate na sociedade. Durante todo o processo notamos o crescimento e a evolução deles. A relação entre aluno e professor também melhora bastante”.

Clauber Rocha (18), Guilherme Santos (17) e Alexandre Broseghini (17) são do 3º ano M 2 e participaram do filme Os 3 Lados do Poder. Eles contaram que esse trabalho ajudou a aproximar a turma. “Nos dividimos em grupos para separar quem seriam os atores, produtores e todas as outras funções. O nosso curta foi baseado nos livros Ética e vergonha na cara, Política para não ser idiota e do poema Analfabeto político”, disse Clauber.

O produto final surpreendeu os próprios idealizadores que estão ansiosos para assistir na telona. Além disso, ajudou Guilherme a reforçar o desejo de fazer do cinema sua profissão. “Eu pretendo cursar Cinema e Audiovisual. Essa experiência foi muito positiva. Gravamos no na Câmara de Vereadores e até no DPJ”.

Os 3 lados do poder

Sinopse: Os 3 lados do poder conta a história de um jovem (Ricardo), que entrou para a vida política com o desejo de mudar. Ele queria um país melhor e estava determinado a fazer isso. Porém, não conseguiu manter seu objetivo por muito tempo.

Após ser eleito, deixa fluir dois lados de sua personalidade que não conhecia: Sua ganância (Monique) e o seu egoísmo (Luis), e assim caminham juntos, os 3 lados do poder.

Direção: Guilherme Santos e Fernando Augusto;

Roteiro: Rayssa Vieira e Gabriela Capistrano;

Protagonistas: Carolina Passamani (Monique), Clauber Rocha (Luis) e Alexandre Broseghini (Ricardo);

Professores orientadores da turma 3M2: Helio Bubach e Leliana Ceribella.