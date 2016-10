Estudantes de Guarapari conquistam medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia

Os estudantes de Guarapari fizeram bonito na OBA – Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica de 2016. Três alunos da rede municipal e quatro do Ifes Campus Guarapari conquistaram medalhas na 19ª edição da Olimpíada, organizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB). Foram duas medalhas de ouro, uma de prata e quatro de bronze.

A OBA ocorre totalmente dentro da própria escola, em uma única fase. Este ano, as provas foram aplicadas no dia 16 de maio. Ao final da competição, todos os alunos recebem um certificado de participação e os medalhistas recebem seu prêmio também na escola até o final do ano letivo. Este ano, a competição contou com mais de 700 mil alunos de escolas de todo o país.

Os vencedores

Sarah Rossi Buback – Medalha de Ouro – EMEIEF Arlindo Gobbi

Daniel Francisco Schimith Dam Piassi – Medalha de Ouro – IFES/Guarapari

Elaine das Chagas – Medalha de Bronze – EMEIEF Arlindo Gobbi

Ana Beatriz Brandão Almeida – Medalha de Prata – EMEF Marinalva Aragão Amorim

Raquel Skibina Verbena – Medalha de Bronze – IFES/Guarapari

Luiz Fernando Vieira Correa – Medalha de Bronze – IFES/Guarapari

Lorrayne Cardoso Grillo – Medalha de Bronze – IFES/Guarapari