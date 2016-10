Estudantes do ensino médio protestam contra a PEC 241, em Guarapari

Reportagem: Edna Souza

Na manhã desta sexta-feira (14), estudantes secundaristas do Instituto Federal Do Espírito Santo (IFES) bloquearam o trânsito da Ponte de Guarapari em protesto contra a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241, que limita os gastos totais do governo federal.

Com apitos e cartazes contrários à PEC, cerca de 50 alunos fecham a cada faixa por cerca de cinco minutos, com isso, o trânsito está seguindo no sistema pare e siga. De acordo com os estudantes à frente da manifestação, eles ficarão na ponte até às 13h.

O tráfego está bastante congestionado para quem sai de Muquiçaba sentido Centro. A polícia militar está no local auxiliando o motorista que vai entrar na via.

Os manifestantes não quiseram falar com nossa equipe. Porém, entregaram uma nota onde falam sobre o motivo do protesto. “Considerando as seguintes e graves medidas do Governo Federal, tais como o congelamento de investimentos na educação e na saúde, a Proposta de Emenda Constitucional 241 e da reformulação do ensino médio através da Medida Provisória nº 746 e como elas afetarão a população, a indignação estudantil parte de um processo político que tem gerado grande preocupação. Portanto, nós, estudantes secundaristas, entendemos ser necessário fazer frete a esse contexto político, social e econômico e nos posicionarmos, demostrando nossa voz de forma a sermos ouvidos: protestando”.

A PEC 241

A Proposta de Emenda Constitucional 241 limita gastos públicos pelos próximos 20 anos. Em sessão, realizada no último dia 06 no plenário da Câmara Federal, os deputados votaram pela aprovação do corte de recursos, em primeiro turno. Outra sessão será realizada para haver uma votação, em segundo turno, antes da proposta seguir para o senado.

Se aprovada, essa redução afetará principalmente a saúde e educação e poderá entrar em vigor a partir do ano que vem.