Estudantes do Ifes realizam debate com candidatos a prefeito de Guarapari

Debate será transmitido ao vivo pela internet

Os alunos do 4º ano do curso técnico em Administração integrado com o ensino médio do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), campus de Guarapari, estão provando que a escola é um ambiente propício para debater política. Nesta quinta-feira (25), às 18h30, eles realizarão um debate no auditório da instituição com os candidatos a prefeito da cidade. O evento será transmitido ao vivo pela internet.

O projeto, batizado de Vote Certo, abriu inscrições para as pessoas acompanharem de perto, mas as 120 vagas disponíveis no auditório já foram todas ocupadas. Quem quiser acompanhar em tempo real, poderá acessar a transmissão em vídeo que será disponibilizada no horário do debate na página do Vote Certo no Facebook.

Segundo o professor da disciplina de contabilidade e custos, Robson Linhares, a ideia partiu dos próprios estudantes. “Na eleição para governador de 2014, eu e o professor Caio Ruano, da matéria de comunicação empresarial, desenvolvemos um trabalho com outra turma em que os estudantes fizeram uma análise sobre as propostas de governo e as necessidades que o estado tinha. Este ano, quando fomos apresentar a proposta, um aluno sugeriu fazer o debate e a turma gostou”.

Há cinco meses, os alunos preparam o debate que contará com perguntas dos estudantes, da população e dos próprios concorrentes, que ainda terão direito a réplica e tréplica. Robson espera que esse trabalho contribua com a formação política dos alunos. “Esta vai ser a primeira votação da maioria deles e ver o envolvimento dos estudantes é muito gratificante. Nós professores apenas demos o suporte e os alunos realizaram tudo”.

De acordo com Robson, o Voto Certo Debate na Escola pode ser desenvolvido em outras instituições de ensino que manifestarem interesse. O projeto está disponível para ser compartilhado com quem tiver interesse.

A estudante Michele Sardinha disse que a expectativa é grande e que a ideia é levar a política para dentro da escola para envolver os jovens. “Acho que a participação do jovem de Guarapari na política ainda é fraca. Pegamos esse projeto para ser a nossa chance de mostrar que é possível o contato do jovem com a política”.

Vote Certo Debate na Escola

Data: Quinta-feira, 25/08

Horário: 18h30

Local: Auditório do Ifes de Guarapari. Vagas esgotadas.

Transmissão ao vivo através da página do projeto no Facebook e em votecerto.webs.com.