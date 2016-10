Estudantes traduzem clássicos da Literatura Brasileira para a telona

Por Gabriely Sant'Ana em 21 de outubro de 2016 / Cult, Destaque

O primeiro contato com os clássicos da Literatura Brasileira nem sempre segue um final feliz. Palavras complicadas, enredos rebuscados e pouca identificação com o contexto atual fazem com que os estudantes muitas vezes abandonem a aventura pela metade. Mas e quando essa leitura é acompanhada de um convite para você mesmo criar uma versão da história?

Esse foi o desafio proposto pela professora de Língua Portuguesa do 1º e 2º ano do Ensino Médio do Maxime Centro Educacional, Mariana Atallah. O resultado foi o projeto Maxime no Cinema, onde o grupo de aproximadamente 70 alunos está produzindo filmes sobre as obras “Triste Fim de Policarpo Quaresma”, de Lima Barreto, e “A Moreninha”, de Joaquim Manoel de Macedo.

Mariana explica que o projeto surgiu de uma tese que ela está produzindo para o doutorado, sobre como trabalhar a linguagem cinematográfica em sala de aula. “Na primeira etapa, realizada no começo do ano letivo foi proposto que as turmas lessem um livro. O 1º ano escolheu ‘Triste Fim de Policarpo Quaresma’ e o 2º ano o romance ‘A Moreninha’. Depois nós discutimos e passamos para a divisão de tarefas. Quem cuidaria do figurino, do roteiro, dos cenários, quem seriam os intérpretes, diretores, entre outras atividades. Também fizemos eventos para arrecadação de verbas para os filmes, onde os próprios alunos organizaram tudo”.

Agora o grupo já está chegando à fase final, com a filmagem e edição. A data e local de exibição também foram definidos. Será no dia 07 de novembro, no Cine Ritz (Shopping Guarapari), das 16h às 18 horas. “Os ingressos estão à venda no valor de R$ 10,00 para assistir a um filme e R$ 15,00 para os dois”, explica a professora.

O aprendizado, porém, já vem produzindo frutos. Segundo Mariana, os estudantes estão superando suas expectativas e também envolveram seus familiares e amigos no apoio do projeto.

“Pelas filmagens a gente percebe como eles estão envolvidos e dedicados. O resultado está sendo interessantíssimo. Muito além da linguagem cinematográfica, eles estão aprendendo conceitos de cooperação, respeito às diferenças, responsabilidade. São várias outras lições que eles levarão para o resto da vida. Isso é o mais gratificante”.

PRESTIGIE!

Maxime no Cinema: Triste Fim de Policarpo Quaresma e A Moreninha

07 de novembro

16h às 18 horas

Cine Ritz Guarapari (Shopping Guarapari)

Ingressos: R$ 15,00 a sessão dupla ou R$ 10,00 apenas um dos filmes

AS HISTÓRIAS:

A Moreninha (1844): Considerado o primeiro romance brasileiro, é a obra-prima de Joaquim Manuel de Macedo. O enredo inicia-se com a ida de um grupo de estudantes – Augusto, Fabrício e Leopoldo – à convite de Filipe, à casa de sua avó. Namorador inconstante, Augusto é desafiado seus amigos que lhe propõem uma aposta: caso ele se apaixone por uma das moças que estavam na casa, escreverá a história de sua derrota; se não, Filipe é quem deverá escrever sobre a vitória de seu amigo.

Triste fim de Policarpo Quaresma (1915): Escrita por Lima Barreto, grande parte da narrativa fala das desilusões do protagonista com o seu país, a quem tanto ama. Policarpo Quaresma tem muito de Dom Quixote, pois se cerca de uma visão do sublime que a realidade a sua volta não comporta. É ridicularizado por todos, mas seus companheiros é o único que tem um ideal maior, que não se deixa levar pelo mundo comezinho e limitado que era a alta sociedade carioca do século XIX.