Ex-vereador leva tiro de raspão em operação da Polícia Civil

Por Glenda Machado em 21 de fevereiro de 2017 / Destaque, Segurança

O ex-vereador e também policial civil, Jorge Figueiredo, levou um tiro de raspão e outro na mão em uma operação que aconteceu na tarde desta terça-feira (21), na região do Bico do Urubu, no bairro Lameirão. A operação tinha como objetivo dar apoio a uma equipe de policiais de Minas Gerais que buscavam foragidos da justiça.

A informação é que os bandidos estavam escondidos na região do Lameirão. O ex-vereador foi surpreendido enquanto entrava em uma casa por um homem, que portava uma espingarda calibre 12, que efetuou um disparo contra Jorge Figueiredo, mas ele conseguiu desviar. O ex-vereador recebe os primeiros cuidados na Upa de Guarapari e está fora de perigo.

A operação resultou em outros três homens detidos. Há a informação que um bandido morreu na troca de tiros. Nossa reportagem está no local. Daqui a pouco matéria completa em nosso site.