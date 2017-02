Exército reforça a segurança nas imediações do bairro Adalberto Simão Nader

Por Glenda Machado em 15 de fevereiro de 2017 / Destaque, Segurança

Com o alerta de que uma manifestação vai acontecer na tarde desta quarta-feira (15), uma tropa do exército foi realocada para fazer a segurança nas imediações do bairro Adalberto Simão Nader. Os homens também estão preparados caso haja qualquer intercorrência na ponte. “A ordem é fazer a segurança da região, mas se precisarem que façamos alguma intervenção na manifestação estaremos de prontidão no local”, disse um soldado.

Por medida de segurança, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) orientou que o comércio feche até às 16h. Caso a manifestação na ponte realmente aconteça, os ônibus também serão recolhidos neste horário. As escolas particulares também já estão avisando que vão liberar os alunos mais cedo, por volta das 15h.

Moradores do Adalberto Simão Nader contaram que a manifestação está sendo organizada pela família da criança que morreu ontem. Bandidos teriam entrado no bairro atirando por possível briga entre traficantes do Adalberto e de Bela Vista.