Expedição que marca os 40 anos da CG no Brasil chega em Guarapari

A CG completa 40 anos de fabricação no país e para celebrar a data a Honda realiza expedição comemorativa de Manaus a São Paulo. Dois jornalistas aceitaram o desafio de cruzar o país a bordo da versão CG comemorativa em uma expedição. O trajeto é o mesmo realizado em 1976, quando a moto CG foi lançada. O grupo desembarcou em Guarapari, na manhã desta quarta-feira (26), que é um dos roteiros do percurso.

“Essa expedição surgiu há um ano quando propusemos a Honda a importância de mostrar a história da CG, que é uma moto que faz parte da vida dos brasileiros. Nós queremos saber o que ela mudou na vida do brasileiro, qual a importância dela?”, disse o jornalista especializado em motos e coordenador da expedição, Cícero Lima.

A previsão é que os 6 mil km sejam vencidos em 12 dias. “Nós encontramos histórias desde o vaqueiro do sertão do Piauí e até mototaxistas que trabalham com a CG e que tiveram a sua vida melhorada. A nossa expedição começou em Manaus, depois foi parar em Belém, passou por Imperatriz, Terezina, Sobral no Ceará, Moçoró, Recife, Jequié, Guarapari, Juiz de Fora e termina em São Paulo. Vamos fazer um minidocumentário com uma exposição de fotos e também um livro de artes como resultado do nosso trabalho”, contou Cícero.

Em relação a revenda da Honda em Guarapari, o jornalista teceu elogios. “A Motolitoral, aqui em Guarapari é muito organizada, bonita e você percebe que o próprio dono é ligado ao motociclismo, motocross e tal. Quando o cara tem muito amor por motos a gente percebe isso e foi o que senti quando entrei na loja”

Versão de aniversário

O modelo comemorativo aos 40 anos de fabricação da Honda CG 160 Titan chegou ao mercado. São aproximadamente sete mil unidades da edição limitada disponibilizadas em 1,2 mil pontos no país. A edição especial de 40 anos da Honda CG no Brasil chega ao mercado com preço de R$ 10.290,00. O valor é um pouco maior que o modelo atual da CG Titan, que gira em torno de R$ 10 mil. Em branco, azul e vermelho – cores tradicionais da marca – o lançamento é inspirado nas máquinas de altas cilindradas. Em 40 anos de fabricação, a Honda CG já vendeu 11.044.293 milhões de unidades em todo o país.