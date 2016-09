Exposição reuniu 132 carros antigos e muitas histórias para contar

Mais de seis mil pessoas visitaram a quinta edição do ExpoGuará. O evento, que encerrou na tarde de hoje, já faz parte da programação de aniversário da cidade e reuniu 132 carros antigos neste ano. Foram três dias de exposição no Guará Pousada em Itapebussu. Atrás de cada máquina, uma boa história para contar.

“Carros antigos é uma paixão da família, que passou do meu avô para o meu pai e agora já chegou até no meu filho. Temos um amigo que costuma dizer que carro antigo é uma máquina de fazer amigos e cada edição é uma emoção diferente”, conta um dos realizadores do evento, Gustavo Guimarães.

Segundo ele, no ano passado foram 7.500 visitantes e 170 carros. O mais antigo era um Ford de 1908. Desta vez, o destaque no quesito antiguidade foi um Ford 1929. Já quando o assunto é originalidade, quem chama a atenção é um Dodge que já foi da família do presidente Kennedy dos Estados Unidos.

“Ele é 95% original, inclusive tem a placa preta. Um dos critérios para receber a placa é ter pelo menos 80% das peças originais”, afirma Gustavo. Outro que atrai os olhares é o caminhão International 1937, Modelo D30. E não é porque é da família não, a peça rara já foi premiado em feira nacional por sua originalidade.

“É um dos carros do meu pai, Manoel Guimarães. Um apaixonado e colecionador de carro antigos. Esse carro é um dos dois únicos exemplares em todo o mundo. Ele é 80% original, até o chão de madeira é original. Não tem como não se apaixonar”, brinca Gustavo. O outro carro da família que também estava na exposição é o Chevrolet Style Line.

“Meu pai vendeu esse carro há uns 50 anos atrás e agora conseguiu comprar de volta. Ele já estava no segundo dono”, disse Gustavo. E quem restaurou o “pretinho” foi o próprio Seu Manoel. “Meu pai além de tudo é restaurador, temos até uma oficina aqui na pousada. Agora mesmo ele está trabalhando em um Ford Consul 1952”.

Mas este só vamos ver na exposição do ano que vem. “O evento é resultado da paixão do meu pai por carros antigos. Ele gosta de fazer este evento como retribuição por tudo o que ele já viveu em Guarapari. Para a nossa família é uma oportunidade de agradecer e retribuir tudo o que conquistamos nessa cidade linda. E que a próxima edição possa ser ainda melhor”.