Exposição voltada para crianças é inédita no Estado

1 de janeiro de 2017

A Galeria Homero Massena abre as comemorações dos 40 anos com uma abordagem diferente. Pela primeira vez, o espaço organizou uma exposição pensada na primeira infância, que pretende levar as crianças e seus familiares para o museu. É a “Acervo de afetos”, que começa no dia 17 de janeiro, às 19 horas. A entrada é franca.

De acordo com a coordenadora de Artes Visuais, Kyria Oliveira, a exposição traz um novo olhar para o acervo e enfatiza o aprendizado por meio da experiência, empregando a arte como uma ferramenta para estimular a imaginação das crianças. “Pensar em uma exposição cujo público seja criança é voltar para nós mesmos, para um tempo passado que constitui quem somos hoje”, destaca.

A exposição ‘Acervo de Afetos’ vai buscar na arte naif as representações mais ingênuas para compor seu repertório e construir um primeiro diálogo com a criança por meio dos desenhos, cores e formas. “A arte naif como mote da exposição foi uma escolha natural, uma vez que as obras dos artistas, chamados de primitivistas, ingênuos ou instintivos, se identificam instantaneamente, ou intuitivamente, com a infância. Entre os traços e cores de Elpídio das Neves, Elpídio Malaquias, Luiz Natal, Ângela Gomes Nice e Rômulo Cardozo, somos convidados a imergir em um mundo encantado que nos permite sonhar”, enfatiza Kyria.

VAI LÁ!

Exposição Acervo de afetos

De 18 de janeiro a 04 de março de 2017

Segunda a sexta: 09 às 18 horas

Sábado: 13 às 18 horas.

Local: Galeria Homero Massena / Rua Pedro Palácios, 99 – Cidade Alta, Vitória.

Telefone: 3132.8395

Entrada franca.