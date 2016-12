Fabricio Petri é diplomado em Anchieta

Por Marcos Siqueira em 14 de dezembro de 2016 / Destaque, Notícias de Anchieta

Na tarde desta quarta-feira (14) o prefeito eleito de Anchieta, Fabricio Petri, bem como o vice-prefeito e vereadores, foram diplomados para o mandato 2017 a 2020 pelo juiz eleitoral da 17ª zona de Anchieta, Marcelo Coutinho. A diplomação foi realizada na Câmara Municipal e também contou com a presença do promotor de justiça eleitoral Robson Cavalini e do juiz da Comarca de Anchieta, Carlos Henrique Pinto, além de representantes da Polícia Militar e do atual prefeito Marcos Assad, segundo colocado nas urnas.

Petri cumprimentou as autoridades presentes e falou que o processo eleitoral foi conduzido de forma clara, limpa e imparcial. Ele parabenizou todos os diplomados e os eleitores do seu munícipio que foram às urnas em outubro escolher seus representantes. Membro do Ministério Público, ele se comprometeu a seguir os preceitos que regem a boa conduta.

Assumo aqui o compromisso de honrar o Ministério Público. Partimos agora para um novo desafio, o de levar Anchieta para trilhar os caminhos do desenvolvimento, da transparência e da responsabilidade no trato com a coisa pública. Saberei liderar esse processo ao lado de pessoas de bem. Assumo o compromisso de promover o crescimento econômico de dessa cidade e de garantir à população os direitos a saúde e educação de qualidade”.

Fabricio Dedicou o diploma ao pai, Edival Petri, que governou a cidade por três mandatos e faleceu em 2015.

Também foram diplomados os 11 vereadores eleitos. Renato Lourencini (PSB), Tereza Mezadri (PV), Geovane Meneguelle (PSD), Alexandre Assad (PRB), Sérgio Luiz da Silva (Serginho – PSD), Robson Matos dos Santos (Professor Robinho – PT do B), Tassio Brunoro (PMDB), Richard Costa (PPL), Cleber Pombo (PPL), Roberto Bertulani (Beto Caliman – PT do B) e Zé Maria (PEN).