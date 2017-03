Faculdade de Guarapari sofre apagão e alunos reclamam

Por João Thomazelli em 8 de março de 2017 / Destaque, Educação

Os alunos já não sabem mais o que fazer. Pela terceira vez a Faculdade Pitágoras de Guarapari sofre um apagão. Na noite desta terça-feira (07), aconteceu de novo e a revolta é geral.

“Desde a semana passada está esta palhaçada. Eles falam que é por causa da chuva, mas já deviam ter resolvido o problema. É sempre a mesma coisa, chega aqui, falta luz e o pessoal dispensado, mas as mensalidades estão em dia e não é barato não”, desabafou a mãe de um aluno.

Um representante dos discentes chegou a fazer um vídeo e mandar para a redação do Folha da Cidade para reclamar da situação. “É um absurdo esta situação. Um monte de gente que vem de tudo quanto é canto, de várias cidades do Sul do Estado e chega aqui tem que voltar para casa porque não tem luz na faculdade”, reclamou Marcus Vailant, estudante de direito.

Durante o apagão a redação do Folha da Cidade recebeu diversas reclamações por telefone e por mensagens. Todas elas com tom de indignação pelo problema. “Isso já está acontecendo há algum tempo. Os alunos vêm para a aula, falta luz e eles são dispensados. O pior que tem professor dando alta ainda!”, dizia uma das mensagens.

Em nota a Faculdade Pitágoras disse que “devido ao período de intensas chuvas na cidade, ocorreram problemas no fornecimento de energia na unidade. A concessionária de energia local foi contatada para melhorar a estrutura de abastecimento elétrico. A unidade reitera que as aulas ocorreram normalmente”.