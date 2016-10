Faculdade Pitágoras promove Giro de Profissões

Muitos estudantes que estão cursando o Ensino Médio ainda não sabem o que vão cursar na faculdade. Para ajudar esses indecisos a tomarem a decisão e até mesmo confirmar a decisão de quem já sabe o que quer fazer, a Faculdade Pitágoras de Guarapari promove o Giro de Profissões com diversas atividades e muito aprendizado. O evento será na próxima quinta-feira (20) em dois horários: Das 8h às 11h e das 19h às 21h.

O evento é destinado aos alunos do ensino médio das redes pública e privada e tem o propósito de auxiliar estudantes que prestarão vestibular no final do ano. A comunidade pode aproveitar a oportunidade para conhecer novas graduações, entender o cotidiano das profissões e saber mais sobre o curso escolhido para a decisão consciente da carreira. Os coordenadores da instituição estarão presentes para ajudar a esclarecer todas as dúvidas sobre carreira e o mercado de trabalho.

A expectativa da instituição de ensino é que aproximadamente 3 mil vestibulandos passem pelo o evento para conhecer os 22 cursos de graduação, a infraestrutura do campus e o ambiente acadêmico. Os visitantes também terão a oportunidade de assistir a palestra gravada do professor José Inácio da Silva Pereira, o Professor Pachecão, sobre como conquistar seus sonhos e ascender profissionalmente. A Faculdade Pitágoras ainda disponibilizará palestras com os coordenadores dos cursos sobre as profissões e mercado de trabalho, visita guiada aos laboratórios e lanche.

Agenda

Faculdade Pitágoras | Giro de Profissões

Data: 20 de outubro

Horário: das 8h às 11h, e das 19h às 21h

Local: Faculdade Pitágoras de Guarapari

Rod. Governador Jones dos Santos Neves, 1.000, Lagoa Funda

Informações: (27) 3221-6200