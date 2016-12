Faixas apagadas dificultam travessia de pedestres no Centro

Por Marcos Siqueira em 14 de dezembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

A sinalização horizontal de várias ruas do Centro de Guarapari está apagando. Pedestres e motoristas estão com dificuldade para visualizar as faixas e demais pinturas, como as linhas amarelas de divisão de fluxo da via e faixas de retenção.

Quem conta sobre o problema é o presidente da Associação dos Moradores do Centro de Guarapari (Amocentro), Themistocles Santana Ribeiro Neto. Segundo ele, o problema não é novidade. Há alguns anos, a própria associação realizou a pintura. “Fizemos muitas ações de recuperação da sinalização. Estamos sempre cobrando da prefeitura, mas é difícil ter retorno positivo”.

Ele lembrou que parte do dinheiro repassado pelo rotativo para a prefeitura deveria ser destinado para essa finalidade. O representante apontou os principais pontos com problemas. “No cruzamento da Avenida Joaquim da Silva Lima com a Manoel Severo Simões, na rua Pedro Caetano e na esquina da Joaquim da Silva Lima com a Simplício de Almeida Rodrigues”.

O Folha da Cidade procurou a Prefeitura de Guarapari para saber quando a sinalização será refeita, mas até a publicação desta matéria não tivemos retorno.