Faltam guarda-vidas nas praias de Guarapari

Faltam pelo menos 40 guarda-vidas nas praias de Guarapari. Essa constatação é do Corpo de Bombeiros, que, em junho deste ano, enviou à prefeitura um ofício com a relação das praias e quantidade de guarda-vidas que deveriam ter em cada uma delas na alta e baixa temporada.

Hoje, em pleno verão, apenas 74 guarda-vidas se revezam nas praias mais movimentadas da cidade, quando na realidade o ideal seria que 114 profissionais estivessem nas praias. Além do número reduzido de guarda-vidas, algumas das praias mais famosas e movimentadas da cidade estão completamente desguarnecidas de salvamento marítimo.

A reportagem do Folha da Cidade apurou que as praias da Enseada Azul, como Bacutia e Peracanga, estão sem os profissionais de salvamento, além da Praia das Pelotas, famosa pelo perigo que oferece aos banhistas, Adventistas, das Virtudes, Prainha de São Pedro, e Ulé e Recanto da Sereia, no extremo norte da cidade. Em Meaípe apenas um guarda-vidas trabalha no local, dia sim dia não, por causa da escala de 12 horas.

Na Praia do Morro, que recebe o maior número de turista durante a alta temporada, trabalhava com apenas 12 guarda-vidas, quando o ideal, apontado pelo corpo de bombeiros seria de 18 profissionais.

Para o estudante de Direito Diego Vieira Motta, 24, de Barbacena (MG), a falta de guarda-vidas é um problema sério. “Muita gente que visita Guarapari no verão está vendo o mar pela primeira vez e não tem noção de como é perigoso. Acho que deveria ter mais guarda-vidas, pois em casos de emergência eles podem salvar uma vida”, disse.

Procuramos a prefeitura de Guarapari para saber se existe previsão para a contratação de mais guarda-vidas ainda neste verão. Em nota a administração municipal respondeu que:

“Através do Processo Seletivo Simplificado – Edital SEMSA Nº 001/2016 – Salvamento Marítimo a Prefeitura já realizou a contratação de 15 guarda-vidas. Com o edital ainda vigente as contratações estão sendo realizadas de acordo com a necessidade. Há de se considerar que procedimentos para contratação no âmbito da administração pública devem cumprir os prazos dispostos no edital desde a convocação até a assinatura do contrato”.