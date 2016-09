Família é o tema do 13º Encontro de Mocidades Espíritas

Está difícil impor limites aos seus filhos? Eles não te obedecem? Falta respeito nesta relação? Já pensou em fortalecer o contato da sua família com Deus? Esse pode ser o caminho para estimular mais amor, desenvolver mais gratidão e unir mais os laços afetivos. Então que tal falar da importância da família de uma forma diferente? Essa é a proposta do 13º Encontro das Mocidades Espíritas de Guarapari (Emeg). O evento acontece no dia 18 de setembro, a partir das 9h, no Grupo Espírita Allan Kardec (Geak), em Olaria.

A expectativa é receber mais de 100 jovens tanto da doutrina espírita como de outras crenças. E não só de Guarapari. As portas se abrem para as cidades vizinhas. A única restrição é ter mais de 12 anos. “É uma confraternização que traz o jovem para uma reflexão interior através de músicas e muitas dinâmicas em grupo. O objetivo é despertar o interesse pelos ensinamentos de Jesus. É mostrar a importância de fortalecer o contato com Deus. E, principalmente, hoje, resgatar o valor da família”, disse um dos organizadores do evento, Bruno Cabral.

E esse será justamente o tema geral deste ano: “A família muda o mundo”. Durante o dia, outros assuntos serão abordados como meio ambiente, valorização da vida, pacificação, direitos das minorias e caridade aos enfermos. Ficou interessado? A inscrição deve ser feita nas casas espíritas da cidade e custa R$ 10,00, com direito a café da manhã, almoço e jantar. O evento encerra às 16h ao som do cantor e palestrante Júnior Vidal. Participe, aprenda e divirta-se!

Mais informações: 27 99804-4784