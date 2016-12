Feira em Santa Mônica é frequentada por moradores como espaço de lazer

Por Glenda Machado em 4 de dezembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

A Rua Caravelas, em Santa Mônica, todas as quinta-feiras se enche de cor e sabores. Sabe por que? A Feira de produtos orgânicos invade o espaço com suas frutas, verduras, queijos, tapioca e aquele pastel com caldo de cana que não pode faltar. Na falta dos espaços de convivência do bairro, é um lugar onde os moradores, de todas as idades, buscam ar puro, calma, tranquilidade. Principalmente quem tem filhos.

Como faz Karla Rocha que sempre compra na feira ao lado de sua filha. “Toda quinta-feira estou aqui. É bem melhor comprar direto de quem produz, sem falar no preço. Bem mais em conta que no supermercado”, afirmou. Em uma das barraquinhas da Feira encontra-se Adalmario Baía . Além de feirante, ele é um ótimo vendedor. Sua freguezia está sempre em primeiro lugar. Segundo Adalmario o sustento da sua família sempre veio da feira. “Tenho filhos que trabalham em grandes empresas, todos estudaram e tem hoje suas profissões com o dinheiro desse ofício”, contou o feirante que trabalha em feiras há mais de 30 anos.

Desde 2014, a feira funciona no local. E já fidelizou clientes. Com 70 anos de idade, Dona Meiva frequenta a Feira Orgânica. “Venho aqui sempre que estão faltando alguns alimentos específicos”, conta. Ela aprendeu a consumir alimentos orgânicos com sua filha, que hoje mora em outra cidade e não pode mais acompanhar a mãe todos os sábados.

Apesar de admitir não comer somente produtos orgânicos, dá prioridade à compra de legumes durante todo o ano e às folhas no verão, “alface principalmente”, conta a feirante Mari. Dona Meiva brinca: “Até porque eu não conheço ninguém que somente come alimentos orgânicos, né?”.

Para aqueles que ficaram interessados e querem aderir a uma alimentação saudável, Santa Mônica possui outra feira além dessa. Aos sábados, na Rua José Alves, os feirantes montam sua barraquinhas por lá. Todas com início às 10h e término à 19h30.

Vai lá!

Feira da Rua Caravelas

Todas as quinta-feiras – 7h às 19h30

Feira da Rua José alves

Todos os sábados – 7h às 16h