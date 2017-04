Feriado com programação em Guarapari e por todo o estado

Por Glenda Machado em 14 de abril de 2017 / Cult, Destaque, Turismo

Vai curtir o feriado prolongado no Espírito Santo? A programação está agitada em todo Estado. Além das praias, cultura, museus e as belezas naturais capixabas, os visitantes e turistas poderão vivenciar de perto as tradições da Semana Santa e também saborear a gastronomia local.

Dentre a programação dos municípios estão a encenação da Paixão de Cristo, Festivais Gastronômicos, atrações musicais e atividades infantis. A Semana Santa também é a época da tradicional Torta Capixaba. A receita preparada com vários frutos do mar, como siri desfiado, camarão, ostra e sururu, além de bacalhau e palmito, é um dos pratos típicos do Espírito Santo e pode ser saboreada em vários restaurantes do Estado.

E para você não perder nenhum detalhe da programação, a Secretaria de Turismo do Estado (Setur) preparou uma lista de dicas do que fazer no durante feriado em terras capixabas.

Serviço:

Programação de Semana Santa 2017

Programação Religiosa:

– Alegre

14/04 – Encenação da Paixão de Cristo no Distrito de Rive.

– Alfredo Chaves

14/04 – Paixão de Cristo, no Distrito de Sagrada Família, às 19h.

– Anchieta

14/04 – Encenação teatral da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo às 19h no Santuário Nacional São José de Anchieta.

– Aracruz

14/04 – Jesus, O Nazareno em Guaraná, às 20h.

– Colatina

14/04 – Paixão de Cristo, no Bairro Carlos Germano, às 19h.

– Guarapari

14/04 – Paixão de Cristo na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, às 19h.

– Cariacica

– 23ª Encenação de Paixão, Morte e Ressureição de Cristo, na Pracinha de Nova Brasília.

– Auto Jesus de Nazaré, na Praça de Bela Aurora

– Castelo

14/04 – Encenação da Paixão de Cristo, no Ginásio Castelão, às 19h.

– Itarana

14/04—Teatro da Semana Santa “Nascimento, Vida, Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo” na Igreja Matriz, às 20h.

– Marechal Floriano

14/04 – Teatro da Paixão, Morte e Ressureição de Cristo e apresentação do Coral Sant’ana na Praça da Estação, às 19h.

– Nova Venécia

14/04 – Paixão de Cristo no Parque de Exposições “Paulo Henrique Altoé”, às 19h.

– Rio Bananal

14/04 – Paixão de Cristo na Comunidade São Paulo, às 19h.

– Santa Maria de Jetibá

14/04 – Encenação da Morte e Ressureição de Cristo na Comunidade de Recreio.

– Serra

14/04 – Encenação da Paixão, Morte e Ressureição de Cristo na Escola Aureníria Correia Pimental, em Novo Horizonte, às 19h30.

– Viana

14/04 – Apresentação da Segunda parte do Teatro ‘A Paixão de Cristo’ na Colina da Igreja Nossa Senhora da Conceição – Matriz, às 19h30.

– Vitória

14/04 – Encenação da Paixão de Cristo, no Campo do Racing (Paróquia São Pedro Apóstolo), às 18h.

– Vila Velha

14/04 – Teatro “O Nazareno” na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, às 19h.

– Encenação da Paixão de Cristo, na Pracinha da Barra do Jucu, às 19h.

– “Musical Notas da Paixão” no Centro de Convenções de Vila Velha, às 20h.

Demais programações:

– Anchieta

14 e 15/04 – 2° Iriri Paixão, em Iriri (Gastronômico) – https://goo.gl/lKdg7G

– Domingos Martins

14/04 – Visitação à Toca do Coelho de 10 às 22h na Praça Dr. Arthur Gerhardt

15/04 – Visitação à Toca do Coelho de 10 às 22h na Praça Dr. Arthur Gerhardt

– 16h – Grupo de Metais Pommerweg’s apresenta músicas típicas

– 17h30 – Vavá e Ronaldo – Moda de Viola

– 20h: – Irmãos Valle

16/04 – Caça aos ovos de 7h30 às 12h.

– 7h30 às 22h – Visitação à Toca do Coelho

– 14h – Grupo de Danças Bergfreunde de Campinho

– 15h – Daniele da Concertina apresenta hinos e louvores, e músicas de Páscoa

– 17h – Eden do Acordeon apresenta músicas infantis e da Páscoa

– Guarapari

15/04 – 4° Aquecimento dos Passos de Anchieta de Setiba a Meaípe – https://goo.gl/thprPo

– Itapemirim

13 a 16/04 – XI Festival de Frutos do Mar, em Itaipava – https://goo.gl/quX8YN

– Vitória

13 a 16/04 – 13° Festival da Torta Capixaba na Ilha das Caieiras. https://goo.gl/O6QBWf