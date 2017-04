Feriado: verifique seu veículo antes de viajar

Muita gente deve pegar a estrada para passar o feriado de Páscoa com a família ou conhecer novos lugares, mas é necessário que o motorista preste atenção a alguns itens antes de sair com o veículo. O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) orienta sobre o que é preciso conferir no veículo antes de viajar.

É preciso conferir o estado de conservação do carro ou da motocicleta e, por essa razão, é aconselhável fazer uma revisão no veículo para ter certeza de que pneus, freios, equipamentos de sinalização, limpador de para-brisa e o óleo do motor estão em dia.

Também é importante verificar se a documentação do motorista, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e a documentação do veículo, o Licenciamento – estão em dia. Caso o condutor seja flagrado dirigindo sem portar a habilitação, será multado em R$ 88,38 e perderá três pontos na carteira. Se estiver com a CNH vencida há mais de 30 dias, o valor da multa é de R$ 293,47 e ele perderá sete pontos. No caso do veículo não estar devidamente licenciado, a multa é de R$ 293,47, com a perda de sete pontos na carteira.

Os dispositivos de segurança como cintos devem estar disponíveis para todos os ocupantes do veículo e não só para os passageiros da frente. O motorista deve se lembrar de usar as cadeirinhas e assentos para as crianças. É importante frisar que a falta de uso do cinto por qualquer um dos ocupantes, além de ser um risco à segurança, acarreta em infração grave com multa de R$ 195,23 e perda de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O motorista deve checar se todas as ferramentas obrigatórias estão no carro: macaco, chave de roda e triângulo para sinalização. Também vale a pena ter outras ferramentas, como jogo de chaves fixas, chaves de fenda e lanterna.

Nas rodovias é necessário atenção redobrada, sobretudo naquelas onde há somente uma faixa de circulação em cada sentido. Grande parte dos acidentes é causada por ultrapassagens indevidas.