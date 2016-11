Férias divertidas com Manhã da Alegria na Praia do Morro

Para os estudantes que irão permanecer em Guarapari durante as férias de fim de ano, uma opção de diversão pode ser participar da Manhã da Alegria na Praia com a Turma da Tia Sthenia, na Praia do Morro. As atividades para a criançada vão acontecer em todo o mês de dezembro, às quartas e sexta-feiras, de 8h às 10h30, na areia da praia próximo ao Morro da Pescaria. Crianças de até 12 anos, de ambos os sexos, podem preencher as vagas ofertadas. O serviço é gratuito.

E a diversão vai ser garantida. De acordo com Sthenia Raquel de Faria Silva, pedagoga e trabalha com recreação há 8 anos, a criançada poderá participar de atividades educativas e recreativas que incluem brincadeiras, gincanas, sorteios de brindes, picnic, caminhada ecológica, conscientização e limpeza na praia, competição de castelinho de areia e brincadeiras aquáticas.

“Além de divulgar o nosso trabalho com recreação, vamos levar esse momento para outras crianças e somar na comunidade como um atrativo de lazer. O nosso objetivo é reunir crianças e familiares em um momento de descontração, promovendo a integração com atividades diferenciadas para a diversão de todos”, disse Sthenia.

As inscrições serão feitas no local das atividades e as crianças que querem participar devem estar sempre acompanhada dos pais ou responsáveis. A atividade é uma iniciativa da Tia Sthenia Lazer e Recreação, com apoio da Extreme Comunicação, Estampa Mar, Instituto Educacional Jesus Menino e Projeto e Design.

Mais informações no evento do Facebook.

Serviço

Manhã da Alegria na Praia com a Turma da Tia Sthenia

Local: Praia do Morro – próximo ao Morro da Pescaria, na areia da praia

Quartas e sexta-feiras do mês de dezembro

Horário: 8h às 10h30 da manhã