Festa da Cidade começa hoje (16)

Guarapari está em festa até a próxima segunda-feira (19) pela comemoração dos 125 anos de emancipação política do município. As atrações começam hoje (16), com a abertura da Expo Guará de Veículos Antigos, no Guará Centro de Eventos, e a primeira noite de shows na área da Praça da Paz, na Praia do Morro. Nesta sexta, quem sobe ao palco são os grupos Sambadubom e Banda Prestígio, a partir das 21 horas.

No sábado (17), a festa será com as duplas e bandas que disputam o Festival de Música. E na segunda-feira (19), o ambiente é reservado para shows e pregações evangélicas.

No Centro de Guarapari, haverá desfiles das escolas públicas, na segunda-feira, às 8 horas, marcando o dia do aniversario da Cidade Saúde.

Outro evento animam a cidade no próximo final de semana. É a terceira edição do Moto Rock, nos dias 23, 24 e 25, na Praia do Morro.

SERVIÇO

125° Aniversário de Guarapari

Programação

16 a 18/09 – Exposição de carros antigos na Guará Pousada

16/09 (sexta-feira)

21h – Show com Sambadubom e Banda Presttígio, na Praça da Paz

17/09 (sábado)

21h – Festival de Música com duplas e bandas

19/09 (segunda-feira)

08h – Desfile no Centro com escolas da cidade

– Pregações e shows evangélicos

23 a 25/09 – Moto Rock na Praia do Morro