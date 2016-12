Festa de Nossa Senhora da Conceição vai até sábado (10)

Por Marcos Siqueira em 8 de dezembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

Nesta quinta-feira (08), feriado municipal, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Centro, celebra a festa solene em honra à padroeira de Guarapari. Os festejos começaram no dia 29 de novembro e seguem até o próximo sábado (10). A expectativa do Padre Gudialace Silva de Oliveira é que a igreja receba cerca de 12 mil fieis em todos os dias do evento

O religioso convidou quem ainda não decidiu se vai na missa solene e na festa. “Meu irmão e minha irmã. Venha neste final de semana celebrar conosco a festa da padroeira da nossa cidade. É um momento de celebrar a alegria e a partilha. Todos são convidados”.

Além das missas, haverá procissões, shows e barraquinhas vendendo quitutes.

