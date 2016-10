Festança na Praça da Paz promete diversão para crianças neste domingo

Para mostrar que o dia da criança não é comemorado em um único dia, a Praça da Paz, Praia do Morro, neste domingo (16) vai se transformar em um passe de mágica, na praça da alegria. A festança será um momento de confraternização e lazer para a família

O local será fechado com diversas atividades para essa data especial. Com pula-pula, algodão doce, pipoca e muitas brincadeiras, as crianças poderão curtir momentos interativos e educativos.

O evento é realizado pela Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo (Sectur), em comemoração ao Dia das Crianças. A participação é gratuita. Agora é só levar a criançada para a praça e se divertir!

Serviço

Dia das Crianças na Praça

Data: 16 de outubro

Horário: 9h às 12h

Local: Praça da Paz – Praia do Morro