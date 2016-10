Festival de Frutos do Mar é atração para o feriado em Anchieta

Contagem regressiva para mais uma edição do Festival de Frutos do Mar de Anchieta. O evento começa na próxima quarta (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, e vai até o domingo (16).

Segundo informações da Prefeitura de Anchieta, a estrutura preparada para receber o espaço gastronômico segue o modelo do ano passado. Com 5.000 metros quadrados, a área – localizada próxima ao calçadão da Praia da Costa Azul – concentrará os boxes dos restaurantes, praça de alimentação, espaço gourmet e praça de artesanato. Mais democrático, o festival também agrega os restaurantes do balneário, fomentando um verdadeiro circuito gastronômico na região.

A presidente da Associação Iriri Vivo, Sirlene Pereira, destaca que a programação vai muito além das delícias gastronômicas, trazendo diversas atividades que são um convite para o público se divertir e conhecer as belezas do local. Entre as opções, estão shows acústicos, aulas shows de culinária, ações educativas nas praias do balneário com a Liga Ecológica de Iriri (LEI), entre outras atividades.

“A expectativa é muito boa. Estamos empenhados em fazer toda a montagem do evento. É uma união boa, todos estão contando com o Festival. Desde os taxistas, donos de supermercados, bancas de revistas, todos se envolvem com evento”, disse.

Programação

12/10 Quarta -feira dia

19h30 Abertura oficial do Espaço Gastronômico e Institucional.

20h00 Aula Show com Chef Gilson Surrage e convidados Prato: Paella Marineira

21h00 Show Musical com Paulo & Alan

22h00 Show Musical com Henrique Cabral – voz e violão

00h Encerramento

13/10 Quinta – Feira dia

12h Abertura do espaço gastronômico e institucional.

14h Show Musical com Everli e Di’Butuca – música pop

17h Aula Show Chef Gilson Surrage e convidados Prato: Torta Capixaba

20h Show com Alice Araújo – cantora mirim sertanejo

22h30 Show Musical com Niumar Santiago – voz e violão

01h Encerramento

14/10 Sexta – feira

12h Abertura do espaço Gastronômico e Institucional

13h Show Musical com Alice Araújo – cantora mirim sertanejo

15h Show Musical com Lucas Fantinato – voz e violão

17h Aula Show Chef Gilson Surrage e convidados. Prato: Surpresa

18h Desfile escolar: contando a história de Iriri

20h Show Musical com Durval de Castro

22h Show Musical com Henrique Cabral – voz e violão

01h Encerramento

15/10 Sábado

09h Passeio ecológico com a Liga Ecológica de Iriri

11h Abertura do Espaço Gastronômico e Institucional

13h Show Musical com Anfrizio Lima – voz e violão

16h Show Musical com Everli e Di’ Butuca – voz e violão

19h Show Musical com Duda Filippe – MPB

22h Show Musical com Norton e Banda Guaiamoon – música pop

01h Encerramento

16/10 Domingo

07h0 Passeio Ciclístico Beneficente – Inscrição no local

11h Abertura do Espaço Gastronômico e Institucional

13h Show Musical com Versão Pirata

14h Show Musical com Banda 63 – pop rock

15h Sorteio Ação Evangelizadora – Moto 0 km

18h Show Musical com Paulo & Alan

20h Show Musical com Enedino – MPB

22h Encerramento