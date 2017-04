Festival de Torta Capixaba para comemorar a Semana Santa em Anchieta

Durante o feriado da Semana Santa (14 e 15 de abril), Iriri, no litoral de Anchieta, vai realizar a 3ª edição do Paixão Capixaba. O evento, que acontecerá na praia da Costa Azul, reunirá música e comercialização da tradicional torta capixaba, estrela gastronômica do período religioso no Estado.

Cerca de dez estandes vender a torta capixaba, além de outros pratos e artesanato regional. A praça de alimentação vai funcionar sempre a partir das 19h. A porção de torta ou de moqueca de sururu será vendida a R$ 15,00 e ainda vai ter canjicão, empada e doces caseiros. No final de cada noite vai acontecer apresentação musical.

No dia 14, a partir das 20h, os visitantes vão poder acompanhar aulas com chefs renomados, que vão ensinar o preparo do famoso prato. O chefs Gilson Surrage e André Ciciliotti serão os apresentadores. O evento tem apoio da Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Comércio e Empreendedorismo, e é organizado pela Associação Iriri Vivo.

No dia 15, a partir das 21h, será apresentado o espetáculo da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo. A encenação teatral dos últimos momentos da vida de Jesus Cristo contará com a participação de 90 atores, terá modificações poéticas e será apresentada em 12 cenas, em formato de movimentação com o público.

Serviço: Paixão Capixaba

Dia 14 – Sexta-Feira

19h- Abertura dos estandes e da praça de alimentação

20h- Aula show

21h- Música ao vivo

Dia 15 – Sábado

19h- Abertura dos estandes e da praça de alimentação

19h- Música ao vivo

21h- Espetáculo da Paixão de Cristo