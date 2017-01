Festival de Verão da Pedreira recebe, neste sábado, o Baile do Dennis

Por Gabriely Sant'Ana em 20 de janeiro de 2017 / Cult, Destaque

Contagem regressiva para o maior baile funk do Brasil desembarcar em Guarapari. O DJ e produtor sensação do funk carioca, Dennis DJ, retorna ao Estado no próximo dia 21, para animar a noite do Festival de Verão 2016 da Pedreira ao lado de seus convidados no “Baile do Dennis”. Reunidos no palco do espaço de eventos vão estar: MC Koringa, Valesca Popozuda, Nego do Borel, Marcelly, Maneirinho e Neblina.

No repertório do Baile, na Arena Pedreira, algumas músicas que estão no CD e DVD e fazem parte do projeto Dennis Feat, onde ele assina as suas composições e produções, como “Santinha” (Buchecha), “Carol” (Monobloco), “Musa” (João Lucas & Marcelo), “Quando o DJ mandar” (Neblina e Tarapi), entre muitos outros sucessos.

Sobre o DJ. Um verdadeiro criador de hits. Esse é Dennis DJ, considerado o maior produtor e DJ de funk do Brasil, e que também é compositor. Ele é responsável pelos maiores sucessos do ritmo atualmente e escolheu a dedo os artistas para cantar as suas músicas como em “Quando o DJ mandar”, interpretada pelos MC’s Tarapí e Neblina, e em “Quero te provar”, com participação de Naldo, Koringa e Mr. Catra.

Além disso, um dos diferenciais nas suas produções é misturar o funk com outros ritmos, como aconteceu com “Vamos beber” (“Joga o copo pro alto”), composição sua, interpretada pela dupla sertaneja João Lucas e Marcelo e participação do atacante Ronaldinho Gaúcho.

SERVIÇO:

“Baile do Dennis”, com Dennis DJ e os convidados MC Koringa, Valesca Popozuda, Marcelly, Maneirinho, Nego do Borel e Neblina.

Sábado, 21 de janeiro

Pedreira Adventure Park

Ingressos: Pista 4º Lote R$ 80,00 (meia), Camarote 5º Lote R$ 120,00 e Área VIP Open Bar 5º Lote R$ 250,00 (unissex/meia).

Pontos de venda: Jaklayne Jóias, Brava Eventos, Rede de Postos Marcela, Bicho Guloso, Bar dos Meninos (Vila Velha), Manga Rosa (Proeng Hall), Tanea Modas (Cachoeiro de Itapemirim, Venda Nova do Imigrante e Castelo) e site www.blueticket.com.br.

Informações: (27) 3376- 3866 / 3361-3177.

Classificação: 16 anos / Open Bar: 18 anos.