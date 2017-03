Festival gastronômico enche Marataízes de sabores

Por Glenda Machado em 1 de março de 2017 / Cult, Destaque, Turismo

Quem for curtir as praias de Marataízes neste fim de semana terá ainda mais motivos para permanecer na cidade. Acontece, no sábado (04) e domingo (05), o “Festival Gastronômico Lagoa do Siri”, que irá levar cores e sabores para a região.

O festival conta com apresentações musicais e culturais, aulas de gastronomia, cervejas artesanais e diversas outras atrações. Aproximadamente 16 empreendimentos se reúnem para servir pratos variados, que custarão de R$ 4 a R$140.

O evento aposta nos produtos locais e terá como base o abacaxi, melado de cana e o pescado. No cardápio pratos como o Peroá Escabache, Bobó de Camarão, Pastel de Camarão e Sorvete de Abacaxi.

A Setur apoia a realização de eventos no Espírito Santo, proporcionando ao capixaba conhecer o Estado e valorizar a cultura local.

Descubra Marataízes

Entre um restaurante e outro é possível descobrir os 25 quilômetros de litoral da cidade da Região Turística da Costa e da Imigração. Escolha sua praia, e aproveite cada momento.

Na Praia da Barra, é possível caminhar na sua larga faixa de areia que é ideal para aquele futevôlei no final da tarde.

A Praia das Falésias é um diferencial de Marataízes, como o próprio nome já diz, a praia conta com falésias que deixam o lugar ainda mais encantador. As Praias da Cruz, Central, Siri, Areia Preta e tantas outras convidam o turista para um refrescante mergulho no mar.

Outra opção famosa em Marataízes é a Lagoa do Siri, onde acontece o Festival, que com suas águas calmas ao lado do mar e sua estrutura de bares e quiosques atrai visitantes que movimentam o local em dias quentes.

Além das opções de sol e praia, Marataízes conta com opções históricas. O Palácio das Águias que já foi palco de encontros políticos da primeira republica, hoje abriga um espaço para manifestações culturais. A casa é em estilo eclético e conta com duas estatuas de leões ladeando a escadaria.

Serviço:

Festival Gastronômico Lagoa do Siri

Data: 04 e 05 de março

Local: Lagoa do Siri, Marataízes.

Como chegar: Saindo de Vitória, seguir pela ES 060 (Rod. Do Sol). Na rotatória pegar a BR 101 sentido Rio de Janeiro. Depois seguir pela ES 481.

Contato: (27) 3339-3786

Facebook: /saboresdemarataizes

Programação

Sábado (04 de Março)

12h – Abertura Oficial

13h – Apresentação Musical da Lira 27 de Junho de Marataízes

14h – Apresentação dos Restaurantes e dos Chefs

15h – Aula Show de Gastronomia com Chef Gilson Surrage

16h – Aula Show de Gastronomia com Chef Alessandro Eller

17h – Apresentação Grupo de Capoeira da APAE

18h – Aula Show de Gastronomia com Chef Alessandro Eller

20h – Música com Nana Acústico

22h – Música com Celsinho

Beer Truck com Cerveja Artresanal-Kombeer

Domingo (05 de março)

11h – Aula Show de Gastronomia com Magnólia Marvila (Restaurante da Lagoa)

12h – Aula Show de Gastronomia com Chef Alessandro Eller

14h – Aula Show de Gastronomia com Chef Alessandro Eller

15h – Aula Show de Gastronomia com Hugo Marvila (Restaurantes Gatões)

16h – Música com Marcelo Moraes

18h – Música com Jean Felipe Acústico

Beer Truck com Cerveja Artesanal Kombeer

Restaurantes Participantes

Kaiaques Bar – Peroá escabache (R$ 50 – serve 2 pessoas)

Restaurante da Lagoa – Mega filé (R$ 140 – serve 4 pessoas)

Restaurante Recanto da Lagoa – Bobó de camarão (R$ 70 – serve 2 pessoas)

Quiosque Recanto da Lagoa – Bolinho de aipim com camarão (R$ 4 unid / R$ 20 porção 6 unid).

Point da Dieta – Pudim de leite condensado (R$ 5 pedaço)

Pontões do Siri – Peroá com camarão e aipim (R$ 70 – serve 4 pessoas)

Sorveteria e Açaiteria da Lagoa – Sorvete de abacaxi (R$ 8 – 3 bolas)

Barraca Chega Mais – Salada de frutas (R$ 10)

Barraca Da Carla – Salada de frutas (R$ 10)

Barraca Da Juliana – Salada de frutas (R$ 10)

Quiosque da Lagoa – Torresmo com aipim (R$ 40 – serve 4 pessoas)

Marvilas Bar – Pastel de camarão (R$ 5 unid / R$ 20 – porção com 5 unid)

Kiosque do Augusto – Espetinho de peixe (R$ 7 unid)

Quiosque Siri Capixaba – Jambalaia (R$ 50 – serve 2 pessoas)

Gatões Bar e Restaurante – Moqueca de robalo (R$ 60 – serve 2 pessoas)

Restaurante Tropeiro Mineiro – Tropeiro Mineiro (R$ 8)