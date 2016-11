2º Festival Gastronômico terá aulas show e apresentação musical em Domingos Martins

Por Marcos Siqueira em 8 de novembro de 2016 / Cult, Destaque

Que tal subir a serra para degustar pratos de qualidade, aprender receitas com chefs de peso em aulas descontraídas e ainda curtir o som da Banda 7 List no clima das montanhas capixabas? Essa é a proposta do 2º Festival Gastronômico do Hotel Fazenda China Park. O evento será realizado no dia 10 de dezembro, das 10h às 18h, no Centro de Eventos Pedra Azul, que fica anexo ao hotel.

A iniciativa visa aliar o turismo e a gastronomia para proporcionar oportunidades de crescimento para os diversos setores da economia e promover o hotel fazenda como referência em gastronomia hoteleira do estado.

Segundo o Chef Ari Cardoso, 14 expositores oferecerão cerveja artesanal, massas, embutidos e muito mais. “O diferencial será as aulas show. Vamos fazer de forma tematizada para criar um ambiente de descontração”.

De acordo com Ari, um dos destaques será a aula Cozinhando para as esposas. O curso ficará por conta de uma confraria formada por amigos do profissional que sempre se aventuram na cozinha. O festival também contará com a presença de chefs de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará, além do embaixador da gastronomia capixaba, Juarez Campos.

Quem adquirir o ingresso que custa R$ 30,00 ganhará um kit com avental, caneca e uma bandana de chef. Informações nos telefones (27) 3288-4141 e 99983-6336.