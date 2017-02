Fevereiro começa com assalto, espancamento e perseguição na Praia do Morro

Assalto, espancamento, roubo de veículo, perseguição da polícia por terra e pelo ar. Assim foi o começo da manhã desta quarta-feira (01) na Praia do Morro, em Guarapari. Um comerciante foi assaltado e espancado por uma dupla de criminosos depois de uma tentativa de assalto.

Por volta das 6h30 da manhã, o comerciante José Lauro Oliveira foi rendido por uma dupla de assaltantes no bairro Praia do Morro, dentro do carro. Eles renderam a vítima e a obrigaram a levá-los de carro até a casa dele, pois eles acreditavam que a vítima tinha dinheiro guardado. José Lauro levou a dupla para um apartamento que ele aluga na Praia do Morro, mas como os bandidos não encontraram nada de valor, passaram a espancar a vítima e depois fugiram no carro.

Jose Lauro conseguiu ligar para a polícia e deu as características do veículo levado pelos criminosos. Pouco depois uma radiopatrulha da PM avistou o veículo ainda na Praia do Morro e começou a perseguição pelas ruas do bairro. Os bandidos entraram em uma rua sem saída e acabaram batendo o veículo.

Na fuga eles pularam um muro e fugiram em direção a uma área de mata fechada próximo à Praia da Cerca. Quando os dois militares que estavam em perseguição pularam o muro, um dos bandidos efetuou um disparo de arma de fogo contra eles. Os dois revidaram, dando quatro tiros cada um, mas ninguém foi atingido. Por causa da mata fechada, o helicóptero Harpia da Polícia Militar foi em apoio, mas os dois assaltantes conseguiram fugir. No meio do mato os Pm’s encontraram uma camiseta e um boné que era usado por um dos assaltantes. A polícia acredita que eles se misturaram aos banhistas na Praia da Cerca e assim conseguiram despistar os militares.

Até a publicação desta reportagem ninguém havia sido preso. A vítima depois de ser atendida em um hospital particular da cidade, foi levado para o Hospital São Lucas, em Vitória.