Fila e confusão no primeiro dia de venda dos ingressos com desconto para shows da Pedreira

Depois do anúncio de desconto de R$ 20 em ingressos dos shows na Pedreira, moradores e turistas não perderam tempo, correram para o ponto de vendas mais próximo, o Acesso Vip no Shopping Guarapari, no Centro. As vendas começaram hoje às 13h. No final da tarde, uma fila com mais de 50 pessoas se formou e acabou em tumulto depois de descobrirem que os ingressos teriam acabado.

“Ficamos mais de 40 minutos na fila. Os vendedores falaram que tinha esgotado, que os cambistas tinham comprado tudo e estavam revendendo pelo preço normal na porta do Shopping. Mas depois da pressão da fila, eles voltaram a vender. Acho que liberaram mais”, disse o morador de Guarapari, Rodrigo Ribeiro.

A assessoria de comunicação da Pedreira informou que houve um problema no sistema, mas que foi resolvido no final da tarde. “Os ingressos não esgotaram, ainda tem muitos para vender”, disse em nota. Mas não informaram a quantidade. Além do Shopping, também estão sendo vendidos com desconto na própria Pedreira, na Rodovia do Sol.

Para participar da promoção, os moradores precisam apresentar o IPTU ou a conta de luz na compra do ingresso. Já os turistas devem levar um voucher do hotel onde estão hospedados. Mas só servem para os estabelecimentos filiados à Associação de Hotéis e Turismo de Guarapari (AHTG). A promoção contempla no máximo dois ingressos por morador ou hóspede.

Na Festa das Patroas, com Maiara & Maraísa e Marília Mendonça, o ingresso passa de R$ 70 para R$ 50 na pista e de R$ 100 para R$ 80 no camarote. Já no Guarapa Pop, com Criolo, Armandinho e Nando Reis, os valores passam de R$ 60 para R$ 40 na pista e de R$ 90 para no R$ 70 no camarote. Lembrando que os valores são únicos e não há variação para “meia-entrada”.