Filas dobram o quarteirão para imunização contra a Febre Amarela em Guarapari

Por Glenda Machado em 17 de janeiro de 2017 / Destaque, Saúde

As filas para quem deseja se vacinar contra a febre amarela chegaram ao outro lado do quarteirão, na Unidade de Saúde Doutor Roberto Calmon, em Guarapari, na manhã desta terça-feira (17). Segundo uma placa afixada no local, os atendimentos para vacinação contra a febre amarela acontecem apenas às terças, quintas-feiras e sexta-feiras.

A medida é uma ação preventiva diante dos casos crescentes em Minas Gerais, uma vez que, até o momento, não há confirmação da doença no Estado. Mas a medida não trouxe tranquilidade para moradores de Guarapari. A cidade não irá receber doses da vacina e recebeu inúmeros turistas vindos de Minas Gerais.

São apenas 100 senhas distribuídas diariamente. De acordo com a enfermeira Janieli Costa Moreira, o ideal é tomar a vacina com dez dias antes da viagem. “Mas se a pessoa vai viajar daqui a uma semana e não tomou a vacina ainda, ele tem que tomar. É melhor tomar com uma semana do que não tomar. A febre amarela sempre assusta muito a população por ser muito grave. De 100 pessoas que pegarem a doença, 15 ficam com a forma grave, com lesão hepática, lesão renal. Desses 15, quase a metade pode morrer. É um índice de mortalidade muito grande”, destacou a enfermeira.

A vacina não está disponível em farmácias e em redes particulares, apenas nas Unidades de Saúde. A prefeitura de Guarapari informou que está ciente do aumento da procura pela vacina motivado pelo número de turistas na cidade e afirmou que o município já entrou em contato com o Governo Estadual solicitando mais doses.

Atualmente a vacina de rotina está disponível nas unidades de saúde do município sendo das 8h às 11h, e das 13h às 15h e somente para quem vai viajar. A vacinação deve acontecer 10 dias antes de viajar para áreas endêmicas, pessoas com 9 meses até 59 anos e acima de 60 anos, apenas com laudo médico solicitando.

A prefeitura informa, ainda que neste período de maior procura, há uma maior concentração de doses nas Unidades Roberto Calmon (Centro) e Centro Municipal de Saúde (Muquiçaba).