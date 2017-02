Fim da Greve: Mulheres liberam a entrada do 10º Batalhão de Guarapari

Depois de 21 dias, as mulheres de policiais militares deixam as portas do 10º Batalhão da Polícia Militar de Guarapari. De acordo com o comando, o portão está sendo desbloqueado neste momento e as manifestantes teriam concordado em sair do local.

“Desde o começo da mobilização continuamos no diálogo com a mulheres. Até que hoje conseguimos junto ao movimento a saída delas. Todas estão preocupadas com a segurança no período do carnaval, e por consenso, liberaram o portão. Agora elas aguardam o cumprimento e negociações do Governador”. disse o Te. Cel Pessanha ao Folha da Cidade.

Na manhã de hoje, as mulheres teriam se reunido e oficializado uma carta se prontificando em paralisar momentaneamente a greve no período de carnaval. Nossa reportagem está no local. Em breve mais informações.