Fim de semana é marcado por acidente com morte e duas apreensões em Guarapari

Reportagem: Edna Souza

Colisão entre carreta e dois carros mata uma pessoa e fere duas na BR 101, em Guarapari

Um acidente, envolvendo uma carreta e dois carros, aconteceu nesse sábado (08), no Km 333, da Br 101, em Guarapari. O motorista de um dos veículos morreu no hospital.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta perdeu o controle na curva, invadiu a contra-mão, e colidiu com o carro da família e mais um Palio, que seguiam em sentido oposto.

O empresário Rômulo João Gatti, de 49 anos, morreu no Hospital São Lucas. Já a esposa e o filho do empresário foram levados para hospitais da Grande Vitória em estado grave. O motorista da carreta e do Palio saíram sem ferimentos.

Adolescente é apreendido no bairro Ipiranga

No último sábado (08), um adolescente foi apreendido pela polícia no bairro Ipiranga.

A PM estava fazendo um patrulhamento de rotina quando avistaram o jovem de 16 anos em atitude suspeita. Ao avistar a viatura, ele correu e entrou em uma das residências do bairro.

Após um cerco policial, o adolescente se entregou e foi encaminhado para a delegacia. Lá, foi constatado que ele possuía dois mandados de busca e apreensão em aberto e várias passagens.

Homem é detido após assalto no Centro

Na noite de sábado (08), um homem foi preso no Centro de Guarapari após assaltar uma adolescente.

O suspeito, de 36 anos, abordou a jovem com uma faca e conseguiu roubar o celular. A polícia foi acionada e o homem foi preso próximo do local do crime. Com ele, estava o celular da vítima e a faca usada no assalto. Ele foi levado para a delegacia.