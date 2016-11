Final do Campeonato Capixaba de Voo Livre em Alfredo Chaves

O céu ficará mais colorido neste fim de semana em Alfredo Chaves. É que acontece neste sábado e domingo (26 e 27) a etapa final do Campeonato Capixaba de Voo Livre 2016 na rampa de Cachoeira Alta. A previsão é que cerca de 70 pilotos participem das provas, em diversas categorias.

De acordo com o presidente da Associação de Voo Livre de Alfredo Chaves (Avlac), Márcio Destéfani, será uma grande competição com participação dos melhores pilotos capixabas. “Estamos trabalhando para promover uma grande competição. Cachoeira Alta é berço do voo livre capixaba, e é um local de diversas belezas naturais”, destacou.

As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas aqui. O valor é R$ 100,00.

Para os admiradores que gostariam de praticar o esporte, no município há escolas que oferecem voo duplo de parapente. Segundo Destéfani, é uma atividade segura e quem pratica sempre quer repetir. “Todos que realizam o voo duplo querem voltar, outros até pensam em se tornarem pilotos”, lembra.

A rampa de Cachoeira Alta fica a 5 km da sede do município, sendo 4 km do percurso pavimentado. Há na vila restaurante, escola de voo, loja de materiais esportivos, pousadas e transporte alternativo até a rampa.

PROGRAMAÇÃO

Etapa final do Campeonato Capixaba de Voo Livre 2016

Sexta Feira – 25/11/2016

Dia de treino livre – Atenção, neste dia não haverá resgate por conta da organização.

19h – Registro de equipamentos e confirmações de inscrições no QG Fora do ar.

Sábado – 26/11/2016

8h30 – Saída para a rampa de Cachoeira Alta com transporte fornecido pela organização, saída em frente ao QG (somente para pilotos e família).

9h30 – Inscrições dos pilotos, na rampa.

10h – Briefing;

11h – Decolagens;

16h30 – Download dos voos no QG.

17h – Confraternização para pilotos e familiares – ao lado do Bar do Bruxo.

18h – Divulgação dos resultados da primeira prova.

Domingo – 27/11/2016

8h30 – Saída para a rampa de Cachoeira Alta com transporte fornecido pela organização, saída em frente ao QG (somente para pilotos e família).

10h – Briefing;

11h – Decolagens;

16h30 – Download dos voos no QG.

17h – Divulgação dos resultados da etapa e premiação geral. Sorteio de brindes.

Mais informações sobre pousadas e restaurantes: turismo.alfredochaves.es.gov.br