Finalistas do Concurso Garota Turismo assistem a palestra sobre a cidade

Na manhã desta terça-feira (27), as finalistas do concurso Garota Turismo tiveram uma palestra sobre Guarapari, ministrado pelos servidores da Secretaria de Turismo, Thalita de Oliveira e Felipe Tasca.

O objetivo do curso foi preparar as candidatas para a final do concurso que vai acontecer na abertura oficial da alta temporada, dia 15 de outubro, na Praça da Paz. O evento será aberto ao público.

O secretário de Turismo, Adriani Serpa enfatizou a importância do concurso e parabenizou as finalistas. “Parabenizo todas que chegaram na final e, saibam que vocês têm responsabilidades, pois vão representar Guarapari. É importante conhecer a cidade e o nosso turismo”.

O secretário de Comunicação, Marcelo Paranhos, falou da importância do evento. “Dia 15 será um dia muito importante para cidade, pois será a abertura oficial do verão com a escolha da Garota Turismo, shows e queima de fogos. Vamos divulgar e convidar o Brasil todo para o evento”, afirmou Marcelo.

As finalistas vão ter aulas de passarela com Márcia Barros, diretora da agência MB Models, coordenadora do evento.

E quem quiser conhecer as finalistas, a partir desta sexta-feira (30), no aplicativo oficial de Guarapari, poderá votar na sua favorita. É só baixar no playstore Guia Turístico de Guarapari, é gratuito.