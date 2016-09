Finalistas do concurso Garota Turismo serão conhecidas na próxima segunda

Por Marcos Siqueira em 16 de setembro de 2016 / Destaque, Guarapari

Está chegando a hora de conhecer quais serão as 20 finalistas do concurso Garota Turismo. A seletiva será realizada na próxima segunda-feira (19), às 19h, no Hotel Guarapousada, em Itapebussú. O evento acontece no dia do aniversário da cidade e será aberto ao público.

O concurso é promovido pelo Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e faz parte das ações do projeto “Guarapari – O Melhor Verão dos Últimos Dez Anos”. Segundo a organizadora do concurso, Márcia Barros, cerca de 50 candidatas com idade de 14 a 24 anos se inscreveram.

“As garotas desfilarão com short jeans e camiseta preta. Na seletiva, os jurados selecionaram as mais bonitas. Na final, também será levado em conta a simpatia e o conhecimento sobre a cidade”, explicou Márcia.

As finalistas passarão por um treinamento que envolve conhecimento sobre o município e postura. A final será no dia 15 de outubro, na Praça da Paz, localizada na Praia do Morro. O corpo de jurados contará com profissionais da área de moda e um representante da imprensa. Os nomes não foram divulgados.

De acordo com Márcia, que também é proprietária da agência MB Models, a vencedora será a representante do turismo de Guarapari. “O objetivo do concurso é selecionar alguém que represente o nosso turismo. Ela participará de eventos e precisar levar alegria para”. A Garota Turismo receberá uma premiação em dinheiro, será contratada pela agência e também fará um ensaio fotográfico. Todas as participantes nasceram ou moram na Cidade Saúde.