Flagra: Animais passeiam nas praias de Guarapari, mas legislação não permite

Por Glenda Machado em 19 de janeiro de 2017 / Destaque, Notícias de Guarapari

É comum, em comerciais de TV e no cinema, cães correndo em praias paradisíacas, com os pelos ao vento, diante de olhares e sorrisos apaixonados dos donos. Mas, na vida real, a cena não tem nada de romântica. Em Guarapari, à semelhança do que acontece em outras cidades, é proibida a presença de cachorros, animais cujas fezes transmitem doenças, nas praias. De acordo com o artigo 14 da lei 2121/2001 e o artigo 16 da lei 3804/2014 da legislação municipal, considera infrator o proprietário ou condutor que leva o animal para a praia.

Animais bem tratados, livres de doenças e parasitas intestinais, dificilmente representam problema. Como não é possível fazer o controle sanitário dos que frequentam a praia, por questões de saúde pública foi criada a lei que proíbe a sua circulação nas areias. Esta semana, no entanto, o Folha da Cidade constatou o desrespeito à lei municipal na praia da Bacutia. E para piorar a situação, não existe placa indicando que o local é proibido para circulação de animais.

Além da transmissão de doenças pelas fezes, um dos principais problemas causados pela presença de animais nas praias é o risco de acidentes. Num ambiente com tantas crianças, barulho e confusão, o bicho pode se assustar e atacar alguém, ainda que seja manso. Muitas vezes, o que seria um passeio agradável se torna um pesadelo. E há outro detalhe: além de oferecer riscos ao bem-estar das pessoas, o ambiente é nocivo também à saúde do animal.

“Os cachorrinhos ficam largados e os banhistas acabam cuidando, dando alimento. Aqui na Praia da Morro ainda vejo gente com saquinhos para recolher as fezes. Mas aqui, em Santa Mônica, isso não acontece. Os bichos defecam e os donos não estão nem aí para a sujeira. Também não vejo a prefeitura fazendo nada — protesta o estudante Vinicio de Jesus, frequentador da praia de Santa Mônica

De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Guarapari, Ao verificar a ocorrência de animais na praia o morador/turista deve entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses através do número 3262-1271. Em nota disse que “as praias da cidade possuem placas indicativas, entretanto, devido a ação e vandalismo algumas podem ter sido retiradas. A remoção das placas serão verificadas para possível instalação”.

Praia também oferece riscos aos animais

O que os donos dos animais não sabem é que o ambiente da praia também traz riscos à saúde dos bichos. O cachorro pode passar mal ao ingerir água do mar, principalmente se estiver poluída. Pode ter diarréia, vômitos, gastrite e, dependendo da quantidade ingerida, até pneumonia. Os especialistas alertam: os donos têm que ficar atentos a alguns sintomas, entre eles a tosse, a falta de apetite, a língua roxa e a dificuldade para respirar.

Se isso acontecer, o ideal é levá-lo imediatamente ao veterinário. “O contato com a areia oferece riscos à saúde do animal e também das pessoas. Ele pode pegar uma dermatomicose ou uma dermatite (doenças causadas por fungos). Sem contar que a o excesso de exposição ao sol também faz mal ao cão, que pode ter desidratação”, explica Priscila Pietralonga, veterinária do Centro de Controle de Zoonoses. A veterinária disse ainda que até agora em Guarapari foram recolhidos cerca de 28 animais nas praias e encaminhados para castração. “A orientação é não levar o seu cachorro na praia. As doenças podem ser transmitidas nas fezes do animal e ainda mais no verão que é o momento propício para as infecções”, finalizou.