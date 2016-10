Flores e perfumes invadem Domingos Martins na XIX Blumenfest

A primavera chegou e encheu de flores as paisagens do Espirito Santo. Neste final de semana Domingos Martins estará ainda mais colorida com a XIX Blumenfest e a XXIII Exposição de Orquídeas. O evento começa na sexta-feira (14) e segue até o domingo (16) com exposição de flores na Praça Dr. Arthur Gerhardt, em Campinho.

A festa das flores é uma das mais charmosas da Região Turística das Montanhas Capixabas. Milhares de flores irão colorir e perfumar o ambiente montado para os apreciadores das plantas. Algumas espécies raras fazem parte da exposição, como a Albescens, da variedade das Cattleyas Schillerianas. Outras flores típicas da região e que são exportadas para todo o mundo também serão destaque na XIX Blumenfest.

Outro destaque é a Orquídea Negra, nativa da região de Domingos Martins. Desde a menor orquídea em tamanho de flor do mundo, do tamanho da cabeça de um alfinete, a maior orquídea do Brasil e até a maior bromélia do mundo, enfeitarão ainda mais a festa.

A Secretaria de Estado de Turismo (Setur) apoia a realização de eventos como esse no Espírito Santo, incentivando o capixaba a conhecer e a valorizar a cultura local.

Serviço:

XIX Blumenfest e XVIII Exposição de Orquídeas

Data: 14 a 16 de outubro

Abertura: 19h

Local: Praça Dr. Arthur Gerhardt, Centro de Domingos Martins, ES.

Como chegar: Saindo de Vitória seguir pela BR 262, sentido Belo Horizonte. Na altura do Portal da cidade entrar na rotatória a direita e seguir pela ES 465.

Entrada Franca

Mais informações: Secretaria de Cultura e Turismo de Domingos Martins – (27) 3268-1471

Fonte: Secretaria de Estado de Turismo.