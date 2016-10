Foi dada a largada: Guarapari espera receber mais de 1,2 milhão de turistas neste verão

A estação mais quente do ano já começou em Guarapari. No último sábado (15), entre 8 e 10 mil pessoas acompanharam a abertura oficial do projeto Guarapari o melhor verão dos últimos 10 anos, que aconteceu na Praça da Paz. A estimativa é do Conselho Municipal de Turismo (Comtur). A abertura contou com a escolha da Garota Turismo, show da banda Comichão e queima de fogos.

O Comtur, com apoio da secretaria de turismo, espera superar a marca de 1,2 milhão de turistas visitando a cidade, número registrado no último verão. O Secretário de Turismo e coordenador do profeto, Adriani Serpa, contou que a cidade ficou muito cheia na última semana devido ao feriado de Nossa Senhora Aparecida e da Semana do Saco Cheio de Minas Gerais. “Isso já pode ser considerada uma prévia do que podemos esperar. Essas pessoas vão levar a mensagem de que Guarapari está se preparando para o verão e isso incentivará a vinda de mais gente”.

O concurso Garota Turismo deu início ao evento. Segundo a organizadora, Márcia Barros, “Todas as meninas fizeram uma boa participação. Foi muito bom. A Praça da Paz ficou lotada”. A vencedora foi Luana Barbosa Libardi, que conquistou os jurados. Carolina Barbosa Libardi, irmã da vencedora, ficou em segundo lugar e na terceira posição Kalliany Rodrigues. Já a mais votada pelo público, que teria vantagem no caso de empate, foi Luma Palácio.

Luana ficou feliz com a conquista e agradeceu. “Eu não acreditava que pudesse ganhar, não sei o que falar. Agora, representar Guarapari vai ser uma honra para mim. Agradeço aos que votaram em mim, aos patrocinadores e a Márcia”.

Logo após a escolha da Garota Turismo, o público curtiu o show com a banda Comichão. Camila Rodrigues (26) esteve na Praia do Morro e gostou das atividades. “Devia ter sempre, pois é uma diversão para todos. Fiquei desde 12h com meu filho de quatro anos na Praia do Morro e depois acompanhamos o desfile das meninas. Os turistas elogiaram e perguntaram se sempre acontecem eventos assim”.

Vem mais por aí

O próximo compromisso da Garota Turismo será na final do Melhor Drink do Verão, que vai acontecer nesta sexta-feira, às 21 horas em local a definir. O concurso é organizado pelo Guia Bares em parceria com o Comtur. São 20 finalistas que foram escolhidos de acordo com os critérios: criatividade, custo e beleza. Eles serão avaliados por um júri especializado e seguindo todo um regulamento para definir a escolha.