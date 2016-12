Folha da Cidade divulga nota de esclarecimento sobre acusações feitas pelo prefeito eleito

O Jornal Folha da Cidade vem, por meio desta, esclarecer o ocorrido na tarde desta quarta-feira (14), com seu diretor executivo, Hamilton Garcia. Ele foi agredido verbalmente, quase fisicamente, caso não fosse contido, e ameaçado pelo prefeito eleito de Guarapari e atual deputado Estadual, Edson Magalhães Figueiredo, na saída de uma coletiva de imprensa. A agressão foi gratuita, uma vez que não houve nenhuma provocação, como mostram as imagens veiculadas.

Tal ato atingiu não apenas a honra de Hamilton, mas também questionou a credibilidade deste veículo de comunicação, que há 12 anos exerce a atividade jornalística com responsabilidade e ética no município.

Quando o jornal noticiou, por meio do seu site em 1º de outubro, a possibilidade de Edson não assumir a Prefeitura de Guarapari por pendências na Justiça, essa atitude teve o único propósito de informar e esclarecer a população sobre as implicações do processo eleitoral.

Vale ressaltar que o então candidato foi procurado para comentar o assunto antes de a matéria ser publicada. Não houve mentiras, nem calúnias: apenas a verdade exposta pelo que constava nos processos judiciais abordados pela reportagem.

Quando a perda dos direitos políticos foi retirada do processo e Edson confirmou o seu direito de assumir o cargo e ser diplomado, o Folha da Cidade igualmente noticiou o fato e por seguidas vezes. Também procurou o prefeito eleito para que ele mais uma vez comentasse a situação, mas, por fim, a assessoria do deputado informou que ele não tinha o interesse de atender a nenhuma demanda do Folha da Cidade. E, que, qualquer informação a respeito dele, o jornal deveria procurar o Tribunal de Justiça.

Por não se dobrar aos interesses dos que se dizem poderosos, o bom jornalismo por muitas vezes incomoda. Mas também não se deixa abater.

O Folha da Cidade mantém o seu compromisso de informar a população de Guarapari os fatos relevantes do município com qualidade e isenção. Falaremos sim da Administração Municipal, seus projetos e realizações, com a mesma liberdade que também apontaremos os erros que porventura forem cometidos. Esperamos que não haja nenhum, pelo bem de toda sociedade.

A pauta do Folha da Cidade é definida pelo interesse público, nunca visando ascensão pessoal. Esta é a missão que escolhemos.

Jornal Folha da Cidade, Jornalismo em Primeiro Lugar