Folia de Reis se apresenta em Alfredo Chaves no domingo

Uma das mais tradicionais manifestações culturais e religiosas do Brasil irá fazer uma apresentação neste domingo (8), na Igreja Matriz de Alfredo Chaves. Os participantes da missa das 19 horas poderão ver o colorido da Folia de Reis Estrela do Oriente que irá complementar a liturgia do dia, sobre os Três Reis Magos que prestaram homenagens ao Menino Jesus dias depois do seu nascimento.

O grupo folclórico mantém a tradição de percorrer as ruas da cidade no mês de dezembro, animando os moradores com cantigas de reis. A última apresentação do grupo foi no dia 18 de dezembro, durante a programação da Semana Natal Som e Luz 2016 de Alfredo Chaves.

Além dos Três Reis Magos, a trupe é formada pelo Mestre Palhaço, responsável pela animação da festa; Coro; Bandereiro e a Banda Musical, com violão, sanfona, zabumba, pandeiro, surdo, caixa, triângulo e flauta.

PRESTIGIE!

Missa com Folia de Reis Estrela do Oriente

Quando: Domingo, 08 de janeiro, às 19 horas

Onde: Igreja Matriz de Alfredo Chaves