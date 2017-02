Força Nacional chega ao Espírito Santo nesta segunda com reforço de 200 homens

Por Glenda Machado em 6 de fevereiro de 2017 / Destaque

Na manhã desta segunda-feira (06), o governador em exercício, César Colnago, conversou com o presidente Michel Temer para tratar sobre a paralisação das atividades da Polícia Militar (PM) no Estado. Após a conversa, foi oficializado um pedido ao Governo Federal para envio da Força Nacional e Exército Brasileiro a fim de resguardar a segurança dos cidadãos capixabas. Após contato com Temer, César Colnago esteve reunido, no Palácio Anchieta, em Vitória, com parte do secretariado, avaliando a situação e tomando todas as medidas possíveis para que a ordem seja restabelecida.

Colnago explicou que 200 homens da Força Nacional farão o policiamento, sendo que 80 vêm do Rio de Janeiro e 120, de Brasília. O Ministério da Justiça confirmou a informação e disse que os homens devem chegar à cidade no início da noite desta segunda.

Outras ações foram tomadas para retomar a normalidade no Espírito Santo, como o ingresso em juízo para o retorno das atividades dos policiais militares. O Tribunal de Justiça foi favorável à solicitação do Governo e determinou multa diária de R$ 100 mil ao dia caso os policiais não cumpram a determinação.

Também houve troca de comando na Polícia Militar. O Coronel Nylton Rodrigues assume para restabelecer a ordem e disciplina e continuar conversando com os policiais para garantir o policiamento nas ruas.