Força Nacional e Exército chegam em Guarapari nesta quarta, diz secretário de segurança

Por Glenda Machado em 8 de fevereiro de 2017 / Destaque, Segurança

Na manhã desta quarta-feira (8), em coletiva à imprensa, o secretário Estadual de Segurança Pública, André Garcia, garantiu que Guarapari receberá ainda hoje os reforços da Força Nacional e do Exército. Um alívio a mais para o comércio local. Alguns lojistas e comerciantes locais enfrentaram o medo se arriscaram, logo pela manhã, e abriram seus comércios. Escolas, bancos, ônibus e unidades de saúde permanecem fechados e atendem apenas emergências

A Prefeitura de Guarapari também enviou ofício ao coronel que assumiu o comando da PM, “tendo em vista os acontecimentos das últimas 72 horas e em especial os registros que tomei conhecimento durante minhas visitas periódicas à Unidade de Pronto Atendimento do Município, onde seis pessoas foram vítimas de armas de fogo, sendo que uma veio à óbito e duas foram encaminhadas gravemente feridas para Vitória, inclusive um policial militar, e considerando que Guarapari faz parte da Região Metropolitana, reitero em regime de urgência, a solicitação feita via telefone nesta tarde acerca do envio de militares da tropa de segurança nacional a fim de reestabelecer a ordem no nosso município”.

Saiba o que não funciona na cidade

A rede municipal de ensino também já informou que as aulas continuam suspensas nesta quarta-feira visando a segurança e integridade dos alunos e servidores. Muitas instituições particulares também estão de portas fechadas desde segunda, como Jesus Menino e Máxime. O Ifes de Guarapari também continua sem expediente.

Ônibus

Os ônibus também continuam sem circulação e estão impedidos de circular até segundo ordem. O sindicato do Rodoviários (Sintrovig) foi alvo de assalto na madrugada desta terça (07). De acordo com o diretor Vanderlei de Oliveira, a sala foi arrombada e saqueada.

Bancos

Segundo um funcionário do Banco do Brasil, que não quis se identificar “essa foi uma medida utilizada para evitar possíveis assaltos”. Banestes, Caixa Econômica Federal e Bradesco também não vão abrir.

Saúde

As unidades de saúde estão fechadas e a UPA no Ipiranga e o Hospital Francisco de Assis (HFA) na Praia do Morro só estão atendendo casos de urgência e emergência. E não há previsão de que o atendimento volte ao normal até que os policiais voltem ao serviço.

Supermercados

Os supermercados Santo Antônio, Casagrande e Extrabom permanecem abertos mas com horário especial e devem fechar mais cedo.