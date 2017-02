Forças Armadas ficam no Espírito Santo até a próxima semana

Por Glenda Machado em 17 de fevereiro de 2017 / Destaque, Segurança

As tropas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica deixam o Espírito Santo na próxima semana. O prazo termina antes do carnaval nacional, na próxima quinta-feira (23).

O Governo do Estado pediu que o decreto de permanência das Forças Armadas fosse prorrogado por 20 dias. No entanto, o Governo Federal só autorizou que eles fiquem por mais uma semana.

Os 3.454 militares chegaram ao Estado no último dia 06, quando uma onda de violência atingiu o Espírito Santo, após o anúncio de paralisação dos trabalhos da Polícia Militar. A expectativa do Governo Federal é que até a próxima semana os militares voltem ao trabalho.