Formiguinhas de Guarapari realizam 1ª Feirinha de Delícias em Muquiçaba

Por Marcos Siqueira em 9 de setembro de 2016 / Destaque, Guarapari

Elas se conheceram através de um grupo no aplicativo de troca de mensagens WhatsApp e passaram a compartilhar ideias e informações sobre doces e quitutes, que agradam o paladar só de olhar. A ideia era montar uma feira para expor os trabalhos e, de quebra, vencer o período de recessão que o Brasil passa.

Neste sábado (10), das 18h às 22h, a ideia vai sair do ambiente virtual e ocupar a praça Philomeno Pereira Ribeiro, em Muquiçaba. O grupo de confeiteiras e quituteiras de Guarapari, denominado As Formiguinhas, organizarão neste dia a 1ª Feirinha de Delícias, que contará com sorteio de brindes, atrações para as crianças e música ao vivo, além da venda de doces, salgados, polenta mineira, caldos e muito mais.

Segundo a organização, 13 confeiteiras estarão presentes na feira. A expectativa é que as pessoas compareçam para que o evento aconteça todos os finais de semana, se tornando uma opção de diversão para moradores e turistas. Além das comidas, as organizadoras pretendem incluir barracas de artesanato nas próximas edições. Elas também estudam levar a feira para a praça Trajano Lino Gonçalves, no Centro, local que recebia a Feirinha Hippie.

Serviço

1ª Feirinha de Delícias

Onde? Praça Philomeno Pereira Ribeiro (Pracinha de Muquiçaba)

Quando? Sábado, 10 de setembro, das 18h às 22h.