Fuga e perseguição de criminosos acaba em tiroteio no Centro

E a onda de crimes continua. Moradores e comerciantes da Rua Prefeito Epaminondas, foram surpreendidos com uma troca de tiros de grupos criminosos, na tarde desta quinta-feira (20). A briga começou na prainha do Olaria quando o grupo de meliantes, que estava no carro abaixo, atirou em um outro grupo que os perseguiu até o Centro.

Um policial no horário de almoço, que estava próximo, escutou os tiros e chamou a polícia. Os bandidos fugiram e deixaram para trás uma pistola e um carro modelo Citroen Kssara. Durante a fuga eles roubaram um outro carro modelo Picanto. Nas proximidades do bairro Lameirão o carro furtado bateu e os ladrões seguiram em outro carro, rodaram com o veículo e abandonaram depois.

A polícia segue em perseguição aos criminosos no bairro Camurugi. As primeiras informações são de que as balas perdidas atingiram algumas pessoas de raspão e uma mulher foi levada para a UPA, com o antebraço e costela fraturados. Pelo menos 25 tiros foram disparados e quatro veículos atingidos. Nossa reportagem está no local. Em breve mais informações.