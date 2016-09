Garota Turismo: conheça as candidatas e vote na sua preferida

Dia 15 de outubro foi o dia escolhido para abrir a programação de alta temporada em Guarapari. E também é a data da eleição da “Garota Turismo”, um concurso que já está dando o que falar. As finalistas foram definidas em um evento no último dia 19, no Guará Centro de Eventos.

Para você conhecê-las melhor, o Folha da Cidade traz abaixo uma galeria de fotos das 20 candidatas. Como estamos falando de um concurso que também exalta os atributos naturais e culturais da cidade, elas também responderam quais são os seus pontos turísticos preferidos em Guarapari. Afinal, a Garota Turismo será a embaixadora do turismo em Guarapari em 2017, participando de eventos e campanhas de divulgação da cidade.

“Como preparação, todas estão participando de cursos sobre a história e cultura de Guarapari e também da área de desfile e modelagem. Elas estão muito focadas e levando a sério a tarefa de representar Guarapari”, destaca Márcia Barros, proprietária da MB Models, uma das organizadoras do concurso junto com o Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

Escolha a sua favorita e vote por meio do aplicativo “Guarapari Guia Turístico”, disponível no Google Play e Apple Store. A opinião popular também contará pontos na decisão do dia 15, que acontecerá na Praça da Paz, na Praia do Morro. Participe!

ELAS RESPONDEM: Qual seu ponto turístico preferido em Guarapari e por quê?

Blanda Paula Mattos: Praia do Morro, porque é um lugar privilegiado pela sua beleza natural que encanta a todos. Quando estou nela, me sinto em casa.

Carolina Barbosa Libardi: Praia do Morro porque é um lugar ideal para praticar atividades físicas. Gosto de correr lá, pegar sol, namorar e ir nos eventos.

Clara Vanessa: Morro da Pescaria. É um lugar lindo, para distrair e passear. Vou muito lá com minhas amigas.

Giovana Machado: Praia do Morro, por ser muito bela e me transmitir calma, tranquilidade.

Kalliany Rodrigues: Praia do Morro. Gosto muito dessa praia. Estou lá praticamente todo final de semana.

Karine dos Santos: Aldeia da Praia, que é o lugar onde moro há seis anos. Tem as Três Praias, as orquídeas, a natureza de lá é muito bonita e diferente. É importante esse contato com a natureza.

Lara Possoly: Morro da Pescaria, porque eu gosto muito de fazer trilhas por lá e tem uma praia muito bonita.

Larissa Chagas: Morro da Pescaria. É o lugar que mais frequento e é muito bonito.

Laiany Barbosa: Praia das Castanheiras, por ser um lugar calmo e que eu frequento desde criança.

Lorena Ramalhete: O cemitério São João Batista, no Centro. Porque é um lugar com uma história muito curiosa da nossa cidade, que é o fato de ter demorado muitos anos para ser inaugurado porque não morria ninguém aqui.

Loyse Luisa Casagrande: Morro da Pescaria e Praia do Morro, porque são lugares calmos e tranquilos e dá para ir com a família toda. É o cartão postal de Guarapari.

Luana Barbosa Libardi: Praia do Morro. Gosto de surfar, pegar sol, correr. Vou várias vezes por semana.

Luma Sutil Lorencini Palaoro: Antiga Matriz e as Ruínas, porque são um dos mais antigos patrimônios da cidade. Tem muita história e são um cenário bonito para tirar foto.

Manuela Lima: Praia do Morro. Gosto de ir lá porque tem vários eventos, o calçadão, a praia, as festas que acontecem no Marlin e agora com a nova Praça da Paz.

Maria Luiza Zandomingo: Morro da Pescaria, pela sua grande diversidade de plantas e animais e ter um visual muito bonito.

Mariana Mitrogianis: Morro da Pescaria, porque tem uma praia bem reservada e tranquila.

Rizia Ravana Souza Silva: Praia do Morro, porque me traz tranquilidade. Gosto de caminhar e andar de patins pela sua orla.

Suvinay Moor: Morro da Pescaria. Além de ser do lado da minha casa. Prainha bem bonita água clarinha e um lugar muito bonito para passear. Tem uma paisagem linda.

Thainara Gonçalves: Três Praias, porque lá é maravilhoso. Tem a calma que eu preciso para aliviar a correria do dia a dia. Gosto muito de ir lá nos fins de tarde.

Thays Vendramine: Passeios de escuna e Morro da Pescaria, que dão mais movimento no verão. É um diferencial porque passa pelas praias, também tem mergulho. É uma forma diferente de conhecer a cidade e movimentar o turismo.

Final – Escolha da Garota Turismo

Local: Praça da Paz, na Praia do Morro

Horário: 21 horas

Votação popular pelo aplicativo “Guarapari Guia Turístico”, no Google Play e Apple Store.