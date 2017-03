Gás de cozinha: moradores de Guarapari organizam compras em cidades vizinhas

Além de ter uma das gasolinas mais caras do Espírito Santo, Guarapari também se destaca no preço do GLP (gás de cozinha). Em uma rápida pesquisa feita nos distribuidores da cidade, a reportagem do Folha da Cidade encontrou uma média de R$ 65,00 por botijão de 13 quilos, mas em alguns revendedores este preço chega a R$ 70,00.

Preço muito diferente do que o encontrado nas cidades vizinhas, como Anchieta, por exemplo, onde é possível comprar um botijão de gás por R$ 49,00. Em Piúma, o valor médio fica entre R$ 40 e 45 por botijão. Já tem morador de Guarapari formando grupo para comprar gás nos vizinhos para economizar.

A reportagem do Folha da Cidade entrou em contato com alguns revendedores de gás em Guarapari e a justificativa dada por eles é de que o preço elevado já vem das distribuidoras.

“Este preço que é vendido em Anchieta, por exemplo, é quase o meu preço de custo. Se eu vender a este valor, não consigo nem pagar os impostos”, disse o dono de um depósito de gás de Guarapari.

O Folha da Cidade também conversou com donos de distribuidoras em Anchieta. “Nós estamos com este preço porque trabalhamos com uma margem pequena de lucro. Na semana passada a Petrobrás anunciou um aumento de 10% e por causa da nossa margem de lucro reduzida, vamos ter que repassar, mas se trabalhássemos com o preço de Guarapari, por exemplo, conseguiríamos absorver sem repassar para nossos clientes”, explicou o revendedor.

Moradores compram em outras cidades

Para tentar fugir dos altos preços do botijão de gás em Guarapari, moradores da cidade estão se organizando para fazer compras de gás nas cidades vizinhas.

“Estamos levantando os preços nas cidades vizinhas e já tem muita gente interessada em participar. Em Anchieta está bem mais em conta e soubemos que Viana também está vendendo muito mais barato do que aqui. Não dá para entender o motivo de Guarapari vender tão caro o gás, se eles compram no mesmo distribuidor”, finalizou Reginaldo Fundão Koscky, que é morador de Guarapari.