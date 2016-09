Gedson entra com recurso para manter candidatura

Depois de ter sua candidatura impugnada pelo Ministério Público, o candidato à Prefeitura de Guarapari, Gedson Merízio (PSB) recebeu o indeferimento do registro na instância municipal.

A decisão foi expedida pela juíza Fernanda Correa Martins da 24ª Zona Eleitoral (Guarapari) nesta quarta-feira (31), motivada pela coligação com o PCdoB ter sido formalizada depois do prazo legal (15 de agosto) e sem ter sido aprovada em convenção do partido.

Procurado por nossa reportagem, Gedson informou que já entrou com recurso junto ao TRE-ES na manhã desta quinta (1º). “Essa decisão não afeta nossa campanha, continuaremos nas ruas e nossos eleitores podem ficar tranquilos. Se necessário, vamos recorrer até a última instância, em Brasília, pois confiamos na legalidade da candidatura”, afirmou.

Ele completa que enquanto o recurso não é julgado, as atividades de campanha, incluindo os programas de rádio e TV, serão mantidas.