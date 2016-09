Gedson não é mais candidato a Prefeito de Guarapari

A 11 dias das Eleições Municipais 2016, Guarapari tem agora um nome a menos para disputar a cadeira do Executivo. Gedson Merízio (PSB), acaba de retirar sua candidatura, que já estava impugnada com recurso.

O anúncio foi dado em coletiva de imprensa na tarde desta quarta (21). Gedson declarou que a medida foi tomada para “evitar desgaste” entre os eleitores. Ele já havia sido impugnado em primeira instância por um erro no registro da coligação com o PCdoB e na terça-feira (20), o seu recurso no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) foi negado. A decisão negativa vale apenas para a chapa majoritária. A proporcional, onde constam os candidatos a vereador, está concorrendo normalmente.

O socialista fez questão de frisar que não está saindo da política, apenas dando “um passo atrás” nas eleições deste ano. “A partir de 1º de janeiro, vou me dedicar à coordenação de campanha do meu amigo e conselheiro Renato Casagrande para que ele retorne ao governo do Estado em 2018. Até lá, vou cumprir o meu mandato como vereador”, disse.

Sobre a possibilidade de caminhar pelos próximos dias com outro candidato, Gedson foi evasivo. Disse que nos próximos dois dias irá discutir com a família e membros do PSB qual o melhor caminho a seguir e que, provavelmente na sexta (23) anunciará o seu apoio. Questionado se há um nome que ele não escolheria, ele preferiu não informar.

Restam agora sete candidatos: Carlos Von (PSDB), Edson Magalhães (PSD), Franz Tristão (PTN), José Amaral (PSOL), Manoel Couto (PT), Marquinhos Borges (PMDB) e Ricardo Rios (Rede). As eleições acontecem no dia 02 de outubro, das 8h às 17 horas, em todo território nacional.

Confira a nota distribuída por Gedson para explicar sua saída das eleições:

NOTA À IMPRENSA

O presidente do PSB Guarapari e atual vereador, Gedson Queiroz Merízio, vêm a público esclarecer que não é mais candidato à Prefeitura de Guarapari.

Primando pelos valores da transparência, honestidade e respeito, Gedson decidiu abrir mão da disputa pelo Executivo Municipal após receber o indeferimento de recurso junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo na última terça-feira, 20 de setembro.

Anteriormente, Gedson foi impugnado pela Justiça Eleitoral de Guarapari por um erro formal no registro da coligação majoritária e entende que novos recursos em Brasília junto ao TSE, e ao STF, apesar de possíveis e legais, gerariam grande desgaste para os eleitores.

“Agradeço por todo apoio recebido desde o primeiro momento de campanha. Foi uma decisão difícil, pois o que motivou minha saída não foi prestação de contas errada, não respondo a nenhum processo por corrupção ou qualquer outra desonestidade que desabone a minha vida pública. Por isso, saio dessa disputa de mãos limpas, coração aberto, mente tranquila e, principalmente, de cabeça erguida”, afirma o socialista.

Por continuar acreditando em uma nova oportunidade para Guarapari, Gedson irá manifestar seu novo posicionamento quanto às Eleições 2016 em breve.

COLIGAÇÃO GUARAPARI PODE MUITO MAIS